Si mund të vishni një pallto? Frymëzojuni nga personazhet VIP

Shkruar nga D.T.

Tri pallto kul të Max Mara - 101801, Manuela dhe Teddy Bear - hapin sezonin e palltove. Nga "yjet" tek realiteti, ja se si mund të vishni në përdishmërinë tuaj stilin e divave të djeshme dhe të sotme.Ka lindur si një veshje mashkullore, me origjinë ushtarake, përfaqëson evoluimin e frakut dhe është shfaqur në historinë e modës që nga 1700. Por do të jetë vetëm në vitet e parë të 1800 që palltoja (ose më mirë paraardhësja e saj) do të marrë një vend nderi në filozofinë e të veshurit. Derisa të arrijë në epokën moderne, që është bërë një nga veshjet më thelbësore që s'duhet të mungojë në garderobën tuaj, edhe mbi të gjitha femërore.Por jo vetëm, historia e palltos ka përkuar me rolin e gruas në shoqëri: nga veshje simbol-statusi e pasluftës e veshur nga "gratë e doktorëve" - në simbolin e gjeneratës së re të baby boomers - në "veshjen e fuqisë" e shfaqur plot siguri nga gratë në karrierë të viteve '80 deri në ditët e sotme, ku në mileniumin e ri e kanë bërë këtë veshje një uniformë feminiliteti.E përcaktuar si "strehëza e parë" nga Achille Maramotti, mendja që e konceptoi dhe filloi Max Mara, palltoja është pikërisht kjo: një përqafim i ngrohtë stili.E di mirë Max Mara, saktësisht, që ka krijuar, jo vetëm veshje e thjesht për të mbuluar supet tona, por ikona të vërteta veshjeje. E cila, me sezonin e ftohtë në dyer, kthehet tek shpatullat e të famshmëve dhe në listat tona të dëshirave. Zgjedhja e një palltoje ikonike do të thotë të mbështesësh një lloj të caktuar të modës, të sintetizuar me fjalë luksi të nevojshëm. Ato janë pjesë kryesore, këto, të cilat ndjekin dy nevoja: nga njëra anë prakticiteti dhe përsosja, nga ana tjetër funksionaliteti dhe klasi. Një lloj formaliteti joformal, e aftë për të shoqëruar çdo lloj gruaje në sfidat e saj të përditshme të pafundme. Ashtu si një armaturë, po, por me elegancë dhe feminilitet.101801, Manuela dhe Teddy Bear: këto janë tre palltot që janë bërë kult. I kanë veshur divat e djeshme dhe ato sot, por ato janë palltot e çdo gruaje, jo vetëm të të famshmeve. Misioni Maramotti, në fund të fundit, ishte një nga "duan të vishen çdo lloj gruaje" këtu, pra, si të ndjekin moton e tij, kopjimi stilin e Hollivudit.Burimi: ELLE Italia