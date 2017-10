Thatësira, rrezik për ekonominë për 2018-ën

Shkruar nga Monitor

Nuk ka qenë aspak optimist vlerësimi i bërë nga Ministria e Financave, për stabilitetin fiskal dhe ekonomik të vendin për vitin e ardhshëm.Rreziku më i madh, i cili i ka lënë jo pak pasoja nga pas, ka qënë thatësira e tejzgjatur që kaploi vendin tonë përgjatë stinës verore.Në relacionin e qeverisë për Kuvendin, vihet në dukje situata hidrike problematike e vitit 2017, e cila ka kushtëzuar rënien e prodhimit të energjisë në vend.Fatkeqësisht, OSHEE sh.a e ka të pamundur të sigurojë sasinë e nevojshme të energjisë, ndaj është e detyruar t’i drejtohet importit të energjisë me çmimin e tregut, logjikisht më i shtrenjtë se sa ai i prodhimit vendas.Brishtësia e sektorit të Energjisë, nga situata meteorologjikë në vend, përbën faktorin kryesor të riskut.Përveç pa mundësisë për të plotësuar kërkesën vendase me engjergji, ky vulnerabilitet efektiv shkakton një efekt domino në të gjithë operatorët e sektorit, me një ndikim të ndjeshëm në situatën financiare të secilës prej kompanive, duke vënë kësisoj në pikëpyetje ecurinë e masave të ndërmarra në kuadër të reformës për rimëkëmbjen energjetike.“Situata e pafavorshme financiare e OSHEE sh.a gjatë gjysmës së dytë të vitit 2017, kushtëzuar nga kushtet e vështira klimaterike të thatësirës së tejzgjatur, mund të rishfaqet gjatë vitit 2018.”– shprehet Ministria e Financave.“Për rrjedhojë, pozicioni i pafavorshëm financiar i OSHEE sh.a ndikon edhe në situatën e kompanive të tjera të sektorit, sidomos të KESH sh.a, përmes pamundësisë së arkëtimit të detyrimeve të kësaj të fundit nga OSHEE sh.a.”– vijon ajo më tej.Përvoja ka treguar se, mungesa e prodhimit vendas të energjisë ka prodhuar rreziqe fiskale që në fund kanë kontribuar në rritjen e përgjithshme të borxhit publik dhe janë bërë shkak për futjen në kaos detyrimesh të të gjithë sistemit energjetik.Efekti kaskadë që sjell kriza e sektorit energjitik, në finale e ngadalëson ekonominë.Fillimisht, deficiti tregtar i vendit do të thellohet edhe më shumë nga dalja jashtë e vendit e një sasie jo të zakonshme valute për importet.Si dhe shkurtimi i planit të investimeve nga OSHEE, dhe rialokimi i fondeve kontigjencë në buxhet përkthehet në më pak punë për bizneset, të cilat tre vitet e fundit i kanë pasur një burim të madh financimi fondet e OSHEE-së me të cilat janë organizuar qindra tenderë për rikonstruksionin e linjave dhe nënstacioneve në të gjithë vendin.Shpenzimet për importin e energjisë elektrike u shumëfishuan këtë vit për shkak të thatësirës së tejzgjatur. Që nga muaji qershor kur filluan importet jo të zakonta për shkak të rënies së nivelit të baseneve OSHEE ka shpenzuar rreth 100 milionë euro për blerjen e energjisë jashtë vendit.Kjo shumë është e barabartë me planin e investimeve të kompanisë për këtë vit, si dhe përbën rreth 15% të fondit buxhetor për shpenzimet publike.Në një situatë kur dhe qeveria nuk ka sinjalizuar subvencione direkte për importet e mëtejshme të energjisë, fatura rëndon tërësisht mbi OSHEE-n.Pra Operatori i Shpërndarjes, do të jetë i detyruar të ulë injektimin në ekonomi nëpërmjet investimeve për të siguruar energjinë e nevojshme për konsum, deri sa reshjet e shiut të rikthehen.