Dashuria e re e Emma Stone mban emrin e Dave McCary

Shkruar nga D.T.

Pas "lamtumirës miqësore" me Andrew Garfield, ajo është lidhur me autorin dhe regjisorin McCary. Shkak ka qenë Saturday Night Live.

Aktorja më e paguar e Hollywood kthen faqe.Nëse do të donim të bënim bilancin e vitit të fundit të Emma Stone, rezultati nuk do të ishte keq. Aktorja amerikane ka spostuar Jennifer Aniston nga vendi i parë i "aktoreve më të paguara", me 26 milionë dollarë "që ka futur në xhep" midis 2016 dhe 2017. Gjithashtu, në vitrinën e saj, në moshën 28-vjeçare, shkëlqen Oscar-i si Aktorja më e mirë protagoniste (në La La Land). Dhe tani aktorja bukuroshe e Hollywood ka edhe një të dashur të ri. Dy vjet nga përfundimi "shumë miqësor" i marrëdhënies me Spiderman Andrew Garfield, Emma mesa duket është e lidhur me Dave McCary, 32 vjeç, autor i Saturday Night Live dhe regjisor (ka debutuar verën e shkuar me Brigsby Bear).Aktoja e Battle of the Sexes dhe McCary janë takuar për herë të parë vitin që shkoi, kur ajo ka qenë e ftuar në show-n e njohur televiziv. Dhe po dalim me njëri-tjetrin prej tre muajsh. Ajo që e ka dhënë lajmin ka qenë Page Six që tregon për dëshirën e të dyve për ta mbajtur historinë e tyre "larg vëmendjes".Burimi: Vanity Fair Italia