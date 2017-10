Armiqtë e Meghan janë në familje: Ambicioze dhe e paskrupullt

Ndërkohë që kanë filluar krahasimet e pakrahasueshme me Grace Kelly, që për dashurinë braktisi kinemanë, makineria e thashethemeve është vënë në lëvizje, për të gërmuar në jetën e vajzës që ka vjedhur zemrën e një prej princërve të fundit ende të pamartuar.

Pas debutimit zyrtar në Invictus Games të Torontos dhe takimit me Mbretëreshën Elisabeta II (një çaj joformal në Buckingham Palace), janë gjithnjë edhe më fortë zërat për një shpallje fejese midis princit Harry i Anglisë dhe aktores Meghan Markle.E bija e Thomas Markle, 72 vjeç, drejtor fotografie (midis shumë sheshxhirimeve ai i General Hospital) dhe e Dora Radlan, instruktore joge me origjinë afroamerikane, Meghan ka një motër nga ana e babait, Samantha Grant, e njohur edhe me mbiemrin e të atit, kohët e fundit ka përfunduar në media sepse po shkruan një libër për Meghan.Ish-aktore dhe modele, 52 vjeç, Samantha jeton në Florida dhe nuk ka një opinion pozitiv për motrën e vogël. Sipas disa tabloidëve ajo e quan "ambicioze dhe të paskrupullt", që ka gjetur tek Harry një objektiv perfekt për qëllimin e saj. Në bazë të këtyre zërave që nuk janë aspak të mirë është largimi i Meghan nga ajo pas diagnozës me sklerozë të shumëfishtë, në vitin 2008, dhe që sot Samantha është e detyruar të jetojë në një karrige me rrota.Mbrojtja e Meghan ka nisur. "Është një gënjeshtër", ka rrëfyer një burim për Daily Mail. "Kur nuk je një person i lumtur do të tërheqësh të gjithë me vete". I vërtetë, ndërkohë, arrestimi i Tom Markle Jr., një tjetër vëlla nga babai i Meghan. Motivi? I dehur kishte kërcënuar të dashurën me një pistoletë. Pastaj kërkimi i faljes dhe tërheqja e denoncimit. E pamundur, pastaj, të harrojmë Trevor Engelson, burri i parë i Meghan. Sot është i impenjuar në prodhimin e një komedie mbi një burrë që duhet të ndajë kujdestarinë e djalit me familjen mbretërore britanike pasi ish-gruaja e personazhit kryesor është martuar me princin. Ai dhe ishi nuk kanë patur fëmijë, për qetësinë e gjyshe Elisabetës.Një panoramë aspak e qetë, domethënë, komplet ndryshe nga ajo e shtëpisë Middleton, ose të paktën, e imazhit që kanë dashur të japin viteve të fundit. Do t'ia dalë Meghan ta duan pavarësisht hijeve që e rrethojnë? Nga ana e saj, raporte shumë të largëta me vëllezërit nga babai. Prezenca e vetme fikse në jetën e saj është e ëma. Rreth asaj, për fat të mirë, nuk ka thashetheme.