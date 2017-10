Si fitohet në Hollywood?

Shkruar nga “Hollywood Reporter”

“Hollywood Reporter”“Njerëzit në këtë sektor e kalojnë kohën duke vëzhguar dhe duke u konfrontuar me të tjerët”, rrëfen një avokat i njohur i Hollywood. “Shpesh klientët e mi më telefonojnë dhe më thonë: “Po më paguajnë sa duhet? Do të duhej të paguhesha më shumë?””.Për fat, është edicioni i dytë i raportit të “The Hollywood Reporter”, i titulluar “What Hollywood Earns” (Sa fiton Hollywood). Për të gjetur rrogat e të gjithëve, nga kryemakinisti tek ylli, revista amerikane është konsultuar me drejtues, producentë, shërbime menaxhimi rrogash, korporata të sektorit dhe burime të tjera që posedojnë informacione të privilegjuara mbi atë se si dhe ku ka lëvizur para në vitin 2015. Këtë vit, falë kriminelëve informatikë të Koresë së Veriut dhe sulmit haker ndaj Sony, kanë mbërritur lajme të tjera akoma, mijëra email dhe kontrata pune që kanë përhapur në të gjithë rrjetin sekretet e rrogave të Hollywood.Morali? Taksat e prodhimit të televizionit janë shumë të larta (deri në 75000 dollarë për një episod), Meryl Streep pasurohet edhe me një film flop (5 milionë dollarë për “Ricky and the Flash”) dhe figurantët ekzaltohen kur bie shi.Guidë turistike e StudiosBredhja vërdallë me turistët të bën të fitosh 26 dollarë në orë, por vetëm pas një periudhe formimi, gjatë së cilës shpërblimi është 20 dollarë ora.Aktori televizivTë sapoardhurit mund të presin deri 15 000, 20 000 dollarë për një episod të një serie rrjeti apo kabllore. Aktorët me përvojë mund të çojnë në shtëpi deri 75 000 apo 100 000 dollarë për episod dhe yjet më të famshme mund të fitojnë edhe 150 000 dollarë për të bërë shfaqjen e tyre në një serial. Një rritje (zakonisht rreth 4 për qind) vjen çdo sezon pas të parit (për shembull, aktori James Spader ka marrë 160 000 dollarë për episod për sezonin e dytë të serialit “The Blacklist”). Por paratë e vërteta vijnë pas sezonit të tretë dhe, në rast të një bumi suksesi, yjet mund të arrijnë të marrin për një episod deri në 1 milion dollarë (si aktorët Johnny Galecki e Jim Parsons tek “The Big Bang Theory”).Skenaristi kinematografikMund të marrin edhe 1 milion dollarë për skenar, plus një bonus nëqoftëse arrijnë kredit final. Shitja e një skenari specifik mund të variojë, nga disa qindramijë deri në 3 milionë dollarë (sa mori James Vanderbilt për “White House Down”) ose edhe më shumë. Por puna më fitimprurëse është ajo e rishkrimit apo e rregullimeve, ku këta “mjekë të skenarëve” mund të fitojnë 500000 dollarë për pak javë përpjekje.Shërbimi restorantKateringu për kastin dhe trupën fiton rreth 1200 dollarë në javë.Tekniku i dritaveFitojnë rreth 45 dollarë në orë dhe punojnë nga 10 deri në 15 javë për film.Producenti kinematografikAta më me përvojë mund të marrin nga 1.5 milionë deri në 2 milionë dollarë në fillim të prodhimit dhe, zakonisht, shumë më tepër në fund. Will Smith dhe James Lassiter kanë marrë 2 milionë dollarë për prodhimin e “Annie”.PublicistiNjë njësi publicistësh e huazuar nga një studio merr rreth 2750 dollarë në javë, duke arritur të marrë deri 400 000 apo edhe më shumë në vit.Krijuesi i shout televizivFitojnë pjesën më të madhe e parave të tyre në kostot e prodhimit, me një rritje në sezonet e mëtejshme. Vince Gilligan ka marrë 50 000 dollarë për episod për “Better Call Saul”, Jon Bokenkamp 37 500 dollarë për sezonin e dytë të “The Blacklist” dhe Adam Goldberg ka marrë 50 000 dollarë për episod për sezonin e dytë të serialit “The Goldberg”.Aktori kinematografikYjet e klasit të parë mund të fitojnë nga 5 milionë dollarë (paga e Meryl Streep për “Ricky and the Flash”) në 20 milionë dollarë (sa ka marrë parapagim Denzel Washington për “The Equalizer”) dhe akoma më shumë (Robert Downey Jr. dhe 50 milionë dollarët e tij për “The Avengers”).Asistent regjisoriAsistentë regjisorët paguhen rreth 8000 dollarë në javë dhe përgjithësisht punojnë nga 15 deri në 20 javë, për një total prej 120 000 – 160 000 dollarësh për film.Komikë që nxehin publikunKëta karikaturistë të gjallë që argëtojnë publikun përpara një programi televiziv, paguhen nga 3000 deri në 5000 dollarë për spektakël.Drejtori i një shtëpie prodhueseRroga bazë shkon nga 3 milionë në 5 milionë dollarë (shifra që merr Jeff Robinov tek Warner Bros), por bonuset mund ta rrisin shumën deri në 8 shifra.Drejtori i fotografisëDrejtori i fotografisë merr nga 10 000 deri në 20 000 dollarë në javë për rreth 15 javë xhirime. Disa, si puna e Roger Deakins, marrin shumë më tepër (30 000 dollarë ose më shumë).RegjisoriTë drejtosh një set kinematografik mund të të bëjë të kapësh shifra të ndryshueshme, nga 500 000 dollarë për një debutues deri në 3 milionë dollarë, si në rastin e Danny Boyle për “Steve Jobs”, deri në shumë më tepër (Michael Bay thotë se ka marrë deri në 80 milionë dollarë për serinë e filmit “Transformers”).TrukuesiFiton rreth 60 dollarë në orë dhe punon mesatarisht 14 javë për film.Përgjegjësi i shpërndarjesPaga bazë tipike është pothuajse 1 milion dollarë në vit (plus ekstrat).Drejtori financiarNumëruesit më të mirë të fasuleve fitojnë një thes me fasule: kreu financiar i Sony merr 900 000 dollarë në vit, plus ekstrat.Drejtori i prodhimitAi ose ajo zakonisht fiton rreth 1 milion dollarë në vit.Përgjegjësi ligjorAvokati i një studioje të Hollywood mund të shpresojë të fitojë me qetësi shuma gjashtëshifrore. Avokati i Sony merr një rrogë bazë prej 800 000 dollarësh.Përgjegjësi i marketingutMerr një rrogë prej 1 milion dollarësh në vit.KaskadoriPjesa më e madhe e kaskadorëve paguhen rreth 889 dollarë në ditë ose rreth 50 000 dollarë për një film, në rast se punojnë të gjitha ditët për 12 javë (dhe nuk thyejnë ndonjë këmbë).FigurantëKëta aktorë të panjohur paguhen rreth 150 dollarë në ditë ose 200 dollarë në ditë nëqoftëse punojnë në raste shiu apo zjarri.ParukieriParukieri që transformoi kokat e Bruce Willis e Nicolas Cage në koka plot me flokë paguhet rreth 1500 dollarë në javë.ShoferiVozitja e një makine tip StarWagon të vendos midis 30 dhe 60 dollarëve në orë.KostumistiTarifat shkojnë nga 3000 dollarë në ditë deri në 12000 dollarë në ditë, sipas përmasave të filmit dhe përvojës së profesionistit. Renee Kalfus ka fituar 6500 dollarë në javë për filmin “Annie”, ndërsa David Robinson ka siguruar 4500 dollarë në javë për “The Equalizer”.