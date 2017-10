Trendi i Vjeshtë-Dimër 2017-2018, pizhamat mashkullore që vishen si një kostum

Shkruar nga D.T.

Pizhamat janë kaq shumë në modë këto kohët e fundit saqë t'i veshësh vetëm në shtëpi është një sakrilegj. Po i shikojmë nëpër pasarela dhe në street style, protagoniste të look-eve më të bukura të sezonit, duke shprehur një koncept të ri për luksin, modën dhe stilin.Nga njëra anë thyen rregullat klasike të modës, nga ana tjetër rilexon kodet e një elegance të humbur deri diku. Dëshira për t'u veshur në mënyrë të rehatshme dhe në linjë me ritmet frenetike të jetës plotëson një përsosje dhe butësi aristokratike dhe gjen shprehjen më të lartë tek pizhamat mashkullore.Për këtë Vjeshtë-Dimër 2017-2018 mënyrat për të veshur një palë pizhama jashtë shtëpisë janë të shumta. Gjithashtu edhe modelet dhe gjendja me të cilën të nxjerrësh në pah tendencën. Kështu nga një anë janë shumë popullore versionet cozy&casual dhe nga ana tjetër është aktorja Kirsten Dunst që na sjell një anë shumë elegante, mbresëlënëse dhe shik të pizhamave.Aktorja, në fakt, vesh pizhama me stil mashkullor nga koleksioni më i dëshiruar i momentit Erdem x H&M, kaq shumë elegant për të qenë kostumi i këtij sezoni. Pizhamat që duhet të kenë në garderobën tuaj duhet që të jenë ekzaktësisht kështu.Prej mëndafshi, me printe me lule dhe me profil piping në kontrast, si në modelet më klasike mashkullore, këmisha me qafë mbrapa e xhepa dhe pantallona të gjera dhe të buta. Edhe prej mëndafshi, në një rast kur kemi një koktejl zyrtar, për një stil luksoz.Si mund t'i vishni këto pizhama? Kirsten Dunst na tregon se si mund ta kombinojmë për t'u dukur edhe më shumë elegant. Po, sepse mjaftojnë një palë këpucë me takë dhe një çantë retro dhe bon ton për të theksuar këtë veshje të sofistikuar dhe sharmante.Burimi: ELLE Italia