BB paralajmëron Shqipërinë: Investimet e huaja do bien

Shkruar nga A.Shahini

Banka Botërore paralajmëron se investimet e huaja direkte në Shqipëri do të shënojnë rënie të ndjeshme në dy vitet e ardhshme.Në raportin e fundit mbi zhvillimet ekonomike në Europë dhe Azi, banka parashikon se fluksi i investimeve të huaja në Shqipëri do të bjerë nga 8.3 për qind e prodhimit kombëtar që është këtë vit, në 7 për qind vitin e ardhshëm.Por rënia pritet të jetë edhe më e madhe në vitin 2019, kur investimet e huaja direkte sipas BB do të zbresin në 5.6 për qind të prodhimit kombëtar.E shprehur në vlerë, kjo do të thotë se në dy vitet e ardhshme, investimet e huaja në ekonominë shqiptare pritet të ulen me rreth 300 milionë euro.Burime zyrtare nga Banka Botërore thonë se parashikimi për rënien e investimeve nga jashtë lidhet me përfundimin e dy projekteve madhore, gazsjellësit Transadriatik dhe kaskadës së Devollit.Të dy këto vepra nga viti i ardhshëm pritet të ngadalësojnë vëllimin e investimeve, ndërkohë që në skenarin bazë të parashikimit nuk ka asnjë projekt tjetër të ri që mund të zëvëndësojë efektin e tyre.Në katër vitet e fundit investimet e huaja direkte janë luhatur nga 8 deri në 9 për qind të prodhimit kombëtar, duke qenë një nga nxitësit kryesorë të gjallërimit të ekonomisë.Pritshmëritë për rënien e tyre e kanë çuar bankën në vendimin për të ulur edhe parashikimin e rritjes ekonomike për 2018 nga 3.8 për qind në 3.5 për qind.