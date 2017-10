Zbulohet gjinia e fëmijës së tretë të Jessica Albas dhe Cash Warren

Shkruar nga D.T.

Do të jetë një djalë fëmija i tretë i Jessica Alba dhe Cash Warren. Aktorja 36-vjeçare ka zbuluar gjininë e fëmijës që është në pritje nëpërmjet rrjeteve sociale, me një video të shkurtër plot me zbukurime blu: "Unë dhe Cash nuk mund të ishim më të gëzuar", ka shkruar Jessica, duke e mbyllur fjalinë me një zemër blu.Bashkë me të, për të dhënë lajmin, dy vajzat e saj, Honor Marie, 9 vjeç dhe Heaven Garner, 6 vjeç, që kanë marrë pjesë edhe në një tjetër video, atë në të cilën Jessica jepte lajmin se ishte shtatzënë për herë të tretë, korrikun e shkuar.Mashkulli i parë në shtëpi (sigurisht duke përjashtuar bashkëshortin e saj), duhet të vijë në jetë midis fundit të vitit dhe fillimit të 2018. Lumturia nuk mund të ishte më e madhe.