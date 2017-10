Kronos dhe Krios, yjet binjakë që konsumojnë planete

Shkruar nga Bota.al

Një yll që konsumon planetet është zbuluar nga studiuesit që besojnë se mund të ketë ngrënë tashmë 15 prej tyre.Ylli i planetit Kronos dhe motra e tij Krios janë të dy rreth 4 miliard vjet të vjetër dhe janë rreth 350 vite dritë larg nga Toka.I quajtur Kronos pas fitores së Titanit të mitologjisë greke, ylli është rasti më real dhe më dramatik i një ylli të ngjashëm me diellin që konsumon planetët e veta.“Edhe nëse dielli ynë ka ngrënë të gjithë sistemin e brendshëm diellor, ai nuk do të krahasohet me anomalin që shohim në këtë yll”, tha bashkautori i studimit David Hogg, udhëheqës i grupit për të dhënat astronomike në Qendrën për Astrofizikë Kompjuterike (CCA) në Institutin Flatiron.Sondazhet e ardhshme të sistemit planetar të yllit mund të ofrojnë informacione të reja në mënyrën se si sistemi diellor është formuar dhe ka evoluar. Këta dy yjet binar janë binjakë dhe pothuajse identikë. Kronos dhe Krios, megjithatë, kanë grimca shumë të ndryshme kimike, kanë një dallim të madh në përmbajtjen metalike.Diferencat kompozuese midis Kronos dhe Krios janë më të theksuara për elemente të tilla si hekuri, silic, magnez dhe litium , metale që përbëjnë pjesën më të madhe të planetëve shkëmbor si Toka.Për shkak se këto elemente janë të përqendruara në shtresat e jashtme të Kronos, , studiuesit mendojnë se ylli me siguri ka konsumuar shumë planete me vlerë të materialit shkëmbor, një miliard vjet më parë ose më shumë pas formimit të tij.