Fondi i kujdesit shëndetësor, shkeljet financiare arrijnë 13 mln euro

Shkruar nga Monitor

Sipas raportit të tremujorit të tretë të 2017 të auditimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit, në shkeljet e disiplinës financiare me ndikim negativ në fushën e shpenzimeve, FSDKSH zë një peshë kryesore.

Sipas raportit, Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, ka “shpërdoruar “ 1,819,750 mijë lekë, nga të cilat:533,162 mijë lekë, nuk janë njoftuar organet tatimore dhe nuk janë ndërprerë marrëdhëniet kontraktore për 46 farmaci që kanë rezultuar me diferenca plus dhe minus në barnat e rimbursueshme.490,791 mijë lekë, si pasojë e rimbursimeve të drejtpërdrejta jashtë kompetencave të caktuara me dispozita ligjore.232,485 mijë lekë, si pasojë e pagesës në favor të koncesionarit TVSH në masën 20% për paketën e kontrollit mjekësor (Check-up).205,709 mijë lekë, si pasojë e mos ndërprerjes së kontratave për 20 farmaci të gjetura me shkelje nga DAB e Fondit.178,073 mijë lekë, si pasojë e përfitimit të rimbursimeve për tre subjekte farmaceutike edhe pse janë të proceduara penalisht.61,410 mijë lekë, si pasojë e rimbursimit në kundërshtim me përcaktimet ligjore për katër shtesa ushqimore esenciale të përgjithshme jo barna, nga të cilat tre janë alternativa të para dhe një është zëvendësuese.26,907 mijë lekë, janë paguar nga buxheti për largime të padrejta nga puna për 32 punonjës dhe për asnjë rast nuk është nxjerrë përgjegjësi.19,400 mijë lekë, si pasojë e mbajtjes së pajustifikuar në punë e 58 punonjësve të përkohshëm për plotësimin e kartave të shëndetit.8,115 mijë lekë, rimbursime të padrejta të disa produkteve farmaceutike (suplemente) jo barna.5,522 mijë lekë, si pasojë e miratimit të tre alternativave të para për barin Epoetinë, pa marrë parasysh përcaktimin ligjor.