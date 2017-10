Glos: Politikanët e korruptuar të vihen përpara drejtësisë

Shkruar nga A.Shahini

Zhvillimet e fundit në Shqipëri janë ndjekur me interes edhe nga ekspertët gjermanë në fushën e drejtësisë. Shefi i zyrës së fondacionit Konrad Adenuaer, Walter Glos tha se politikanët e korruptuar duhet t’i drejtohen gjykatës për të provuar pafajësinë e tyre. Deklaratat u bënë në një tyrezë për ecurinë e reformës në drejtësi ku ekspertë gjermanë të drejtësisë thonë se reformimi i drejtësisë në Shqipëri po vonohet dhe se progresi nuk është bindës.

Pas reagimit të fortë të Popullorëve Europianë, një tjetër deklaratë vjen edhe nga Fondacioni Konrad Adenauer, i cili shpreh shqetësimin serioz për situatën e rëndë që po kalon Shqipëria ku krimi, droga dhe lidhjet e tij me pushtetin janë tema e ditës, ndërkohë që zhvillimi i vendit ka stopuar në çdo sektor.Ndërkohë që në Parlament mazhoranca rrëzoi kërkesën e Prokurorisë për arrestimin e ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, jo shumë larg këtij institucioni shefi i zyrës së fondacionit gjerman Konrad Adenaur adresoi një mesazh të fortë për politikanët e korruptuar. Sipas Walter Glos, ekspert për reformën në drejtësi tha se vendi për të provuar fajësinë apo pafajësinë e një politikani është gjykata dhe se ai nuk duhet të mbrohet përmes imunitetit.“Populli e do më shumë reformën në drejtësi sesa politika, vendimmarrësit duhet të mos e pengojnë këtë proces, por ta nxisin atë. Kur të shohim sukses të reformës do të hapim dritën jeshile për çeljen e negociatave. Ndërkohë mirëpresim konsensus mes partive. Nisur me zhvillimet e fundit duhet të them se po ndërmerren dy standarde për politikanët dhe qytetarët. Nëse ka politikanë të korruptuar, vendi për të provuar pafajësinë apo fajësinë është në gjykatë”, u shpreh Glos.