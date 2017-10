Sulmi i Ramës ndaj gazetarëve, Berisha: Kryekumbar Edvini sillet si ordiner me gazetarët

Shkruar nga A.Shahini

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ashpër në lidhje me sulmin e paprecedent që Rama iu bëri sot gazetarëve, të cilët u përballën me një sërë ofendimesh nga kreu i ekzekutivit Edi Rama.Berisha dënoi këtë ngjarje, ndërsa theksoi se ‘fajin’ për lidhjet e Ramës me drogën e kanë gazetarët.Postimi i BerishësFajin per lidhjet e tij me drogen e kane gazetaret!Kryekumbar Edvini humbet kontrollin dhe sillet si ordiner me gazetaret. Duke denuar kete akt dhune te eger verbale ndaj gazetareve, ju ftoj miq te ndiqni dhe denoni qendrimin e tij banditesk ndaj tyre.