Kim Cattrall: “Sex and the City” më la pa fëmijë

Shkruar nga A.Shahini

Por, Kim Cattrall duket se nuk e ka aq përemër rolin me të cilin e identifikojnë të gjithë, atë të tre mikeshave të zemrës në film, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis dhe Cynthia Nixon, nuk i ka pasur kurrë shoqe në të vërtetë.

Samantha Jones morri famën e saj më të madhe në rolin e “ngrënëses së hijshme të burrave”, në serialin ikonë të viteve ’90, “Sex And The City”, e më pas në dy prodhimet e suksesshme kinematografike.Në meisionin “Life Stories” të Piers Morgan, aktorja 61-vjeçare rrëfeu për të gjtiha vësjhtirësit që ka kaluiar në këtë serial. Ajo tregon se rinte për orë të tëra në punë për serialin televiziv çka e kishte pengur për u imenjuar në jetën e saj private dhe familjare, e kishte penguar të mos lindte fëmijë. Cattrall tregon se kishte konsideruar t’i nënshtrohej metodës “in vitro” për të mbetur shtatzënë me burrin e saj të tretë, Mark Levinson, me të cilin u martua në vitin 1998. “Isha në fillim të të 40-ave dhe sapo kisha nisur xhirimet për ‘Sex And The City’. Mundësitë që të mbetesha shtatzënë me këtë lloj metode ishin reale. Por si mund ta bëja unë këtë, kur punoja 19 orë në ditë? E kuptova se producentët kërkonin përkushtim të madh”, tha Kim Cattrall.