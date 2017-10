Stokholmi, qyteti ideal për një fundjavë midis shëtitjeve dhe muzeve

Më poshtë po iu tregojmë se çfarë mund të shihni në Stokholm për ta shijuar më mirë qëndrimin.

Bukuria e vendeve skandinave me kontemporanitetin e metropoleve të mëdha, Stokholmi, kryeqyteti i Suedisë, është një nga qytetet e mëdha europiane për t'u vizituar të paktën një fundjavë.Ku gjendetE populluar nga rreth 2.050.000 banorë, Stokholmi është pozicionuar në pjesën lindore të vendit, që ndodhet në Detin Baltik, Stokholmi është shtëpia e qeverisë dhe e Parlamentit dhe ku ndodhet rezidenca e kreut të shtetit, Mbretit Charles Gustavo XVI.Çfarë s'duhet të humbni nga StokholmiGamla Stan: Është emri i qytetit të vjetër në suedisht dhe është një lagje historike e rrugicave të shtruara dhe ndërtesave të stilit tradicional. I ndodhur në një ishull të vogël në qendër të Stokholmit, kjo lagje gjithashtu përmban ndërtesa të rëndësishme si Parlamenti, Pallati Mbretëror ose Akademia Nobel (ku fitohen çmimet Nobel). Një udhëtim në Stokholm nuk mund të thuhet pa një vizitë në këto ndërtesa.Muzeu Vasa: Anija e madhe e luftës e Vasas u ndërtua në fillim të shekullit të 17 për marinën suedeze. Por ajo që duhej të ishte një nga anijet ushtarake më të përparuara në botë, përfundoi duke u rrëzuar në udhëtimin inaugurues disa qindra metra larg bregut të Stokholmit. Pas shumë vitesh ishte e mundur për të shpëtuar këtë anije mbresëlënëse që tani zë një muze të tërë. Një nga atraksionet e Stokholmit.Skansen: Parku dhe muzeu i Skansenit është një nga vendet më baritorë të Stokholmit, veçanërisht kur moti është i butë. I ndodhur në ishullin Djurgaarden, kjo kodër përmban një park me shtëpi tipike suedeze dhe një kopsht zoologjik ideal për të parë specie vendase. Është gjithashtu vendi i zgjedhur për të festuar festën kombëtare suedeze.Pallati Mbretëror: Megjithëse Mbretërit e Suedisë u zhvendosën vite më parë në një pallat tjetër në periferi, Pallati Mbretëror i Stokholmit apo Slottet mbetet qendra e të gjitha ceremonive zyrtare të mëdha të monarkisë suedeze. Ajo është e vendosur në Gamla Stan dhe fasada e saj dominon një pjesë të mirë të bregut të ishullit ku ndodhet.Bashkia e Stokholmit: Kjo është një nga ndërtesat që shënojnë horizontin, për vendndodhjen e saj të privilegjuar pranë ujit, por edhe për kullën 106 metra të lartë, nga e cila ju keni një pamje të mrekullueshme të Stokholmit dhe mbi të gjitha lagjia historike e Gamla Stan. Përveç kësaj, zona më poshtë dhe parku i vogël në mes të bashkisë dhe shtëpisë së ujit kanë skulptura interesante.Muzetë e Stokholmit: Në qytet ka kaq shumë muze. Duke filluar me Muzeun Kombëtar që mban kryevepra të mëdha të artit, ndërsa Muzeu Nobel i është kushtuar tërësisht Fondacionit Nobel. Meriton absolutisht një vizitë Museet Modern, një muze shtetëror që gjendet në ishullin Skeppsholmen në Stokholm, i cili përmban vepra arti moderne dhe bashkëkohore, me koleksione të pikturës, skulpturës dhe fotografisë. Ka vepra të piktorëve dhe skulptorëve të skenës ndërkombëtare të artit të shekullit të njëzet, si Edvard Munch, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Alberto Giacometti, Henri Matisse, Marcel Duchamp dhe Wolfgang Paalen. Përfundimisht, Muzeu i Fotografisë në Södermalm meriton një vizitë, ndërtesa e saj me tulla të kuqe, me pamje në Saltsjon Bay, me ekspozita të mëdha fotografike të autorëve suedezë dhe ndërkombëtarë. Dhe është pika ideale fillestare për të eksploruar Södermalm, lagjen më antikonformiste dhe fantastike në qytet.Burimi: ELLE Italia