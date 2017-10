Përfitimet nga konsumimi i sallatës

Shkruar nga shendeti.com

Me përfitime të mahnitshme shërimi dhe përbërja e kalorive me 20% proteinë, për këtë mund të quhet “ushqimi i gorillës”. Zbuloni të gjitha përfitimet nga konsumimi i sallatës që të jep fuqi.

Sallata është quajtur “ushqimi perfekt për humbjen në peshë” dhe “ushqimi i lepurit”, por është më tepër se kaq.Sugjerim: Zgjidhni sallatën në formë të gjatë se atë të rrumbullakët. Pasi sallata Romaine ka vlera të larta ushqyese në kategorinë e sallatave. Ndërsa sallata iceberg më pak vlera ushqyese.Sallata romaine VS Sallata icebergVlerat ushqyese të sallatës Romaine:Më pak sheqerna dhe natriumDyfishin e proteinaveDyfishin e kalciumitTrefishin e vitaminës KKatërfishin e hekurit8 herë më shumë vitaminë C17 herë vitaminë A (Të dhënat ushqyese marra nga USDA SR -21)Rregulli i përgjithshëm është: ‘Zgjidhni ushqime me ngjyrë të kuqe, jeshile dhe ngjyrë të errët, sesa ushqimet të bardha. Sallata jeshile dhe e kuqe ka më shumë vlera ushqyese sesa sallata iceberg .10 përfitime shëndetësorePërmban pak kaloriNë 1 kupë me sallatë të copëtuar gjenden vetëm 12 kalori. Prandaj është e mirë për të humbur peshë.Ndihmon në humbjen e peshësSallata përmban fibër dhe celuloze. Jo vetëm të ngop, po fibra të ndihmon dhe në tretje. Përmirësimi i tretjes mbase nuk është e njëjtë si të humbasësh peshë, por është esenciale për kontrollin afatgjatë të peshës.Fibra ndihmon dhe në heqjen e kripërave bilare nga trupi. Kur trupi zëvendëson kripërat, parandalon rritjen e niveleve të kolesterolit. Prandaj sallata është e mirë për zemrën.E shëndetshme për shëndetin e zemrësVitamina C e sallatës dhe beta-karoten punojnë së bashku për të parandaluar oksidimin e kolesterolit. Kjo parandalon ndërtimin e pllakës.Acidet yndyrore Omega 3Sallata Romaine (me fletë të gjata) ka një raport 2 me 1, pra nga omega 3 në omega 6. Pra, një raport shumë të mirë.Përmbajtja e yndyrës në sallata nuk është e konsiderueshme vetëm nëse hani shumë. Megjithatë, konsumimi i sallatës është i rekomandueshëm.E pasur në proteinaKaloritë e sallatës romane përmbajnë 20% proteinë. Si të gjitha ushqimet, proteina është e kompletuar por ajo mund të rris përmbajtën e saj duke kombinuar me proteina të balancuara.Ndihmon me pagjumësinëLëngu i bardhë që shikoni kur prisni apo ndani gjethet e sallatës quhet lactuarium. Ajo ka efekt relaksues dhe përgjumje të ngjashme me opiumin, por pa efekte të forta anësore. Konsumoni disa gjethe të sallatës ose bëni lëng sallate para se të flini.Sallata ndihmon në prodhimin e alkalinësVlerat ushqyese që përmban sallata ndihmojnë në largimin e toksinave dhe mbajtjes në balancë të acidit. Në momentin që kemi një nivel të balancuar, ekzistojnë një sërë përfitimesh, përfshirë këtu më shumë energji, mendim më të qartë dhe një lëkurë të re.Indeks i ulët i glicemisëSallata ka një indeks mesatar të glicemisë prej 15, por për shkak se ajo ka kaq pak kalori, ngarkesa glicemike konsiderohet zero. Ushqimet me indeks të ulët të glicemisë janë të rekomandueshme për të gjithë ata që për arsye shëndetësore duhet të kenë nën kontroll sheqernat në gjak ose që kujdesen për peshën.Sigurisht, sallata nuk përmban sheqer të bardhë ose të rafinuar dhe çdo problem që vjen me to.Ushqime përgjatë gjithë jetësSallatat konsumohen të papërpunuara, duke na ofruar shumë lëndë ushqyese që nuk gjenden në asnjë ushqim të gatuar apo të përpunuar. Konsumimi i ushqimeve të papërpunuara shton energji vitale të panjohura nga shkenca.Në fakt, sallatat janë një nga të paktat ushqime që mund të gjenden organike dhe të lara dhe të gatshme për t’u konsumuar.Sallata është shumë e shijshme.Ndonëse sallata jeshile ka pak kalori, shumë prej tyre kanë një shije të ëmbël. Që të përfitoni të gjithë të mirat që përmban ushqimi nuk duhet ta hani vetëm sepse thoni që ju bën mirë por edhe pse e ndjeni që ju bën mirë. Nëse ju pëlqen me shije të hidhur, atëherë mund të zgjidhni opsione të hidhur të sallatave.