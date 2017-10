Perez për Kane: Tottenham kërkon 250 milionë euro për të!

Shkruar nga A.Shahini

Anglezi ka qenë në formë mahnitëse për klubin dhe kombëtaren e tij gjatë vitit 2017, duke shënuar 45 gola në 40 ndeshje. Paraqitje të tilla të shkëlqyera me gola kanë çuar në lidhje të pashmangshme me Real Madridin, me raportet në Spanjë që kanë pohuar se Perez kishte filluar bisedimet me “Spurs” pas barazimit 1-1 mes dy klubeve në Ligën e Kampionëve. Megjithatë, Perez i ka hedhur poshtë tani këto raporte mediatike, sepse beson se do t’i duhej të paguante një shifër rekord botëror për ta nxjerrë atë nga “Spurs”.

Presidenti i Real Madrid, Florentino Perez, ka insistuar se klubi i tij nuk ka interes të nënshkruajë me sulmuesin e Tottenhamit, Harry Kane, për të cilin ai beson se është vlerësuar me 250 milionë euro.“Nënshkrimi me Harry Kane nuk ka kaluar nëpër kokën time, ai është një lojtar i mrekullueshëm dhe përveç kësaj është i ri, – tha Perez për “Cadena COPE”. – Ai ka shumë vite për të përparuar, por ne jemi të kënaqur me Benzema dhe me të gjithë ekipin. Unë nuk e kam pyetur presidentin e Tottenhamit për çmimin e Kane, sepse do të më kishte thënë se ka vlerën e 250 milionë eurove”. “Spurs” do të luajnë kundër Real Madridit në “Wembley” javën e ardhshme, në kuadrin e Ligës së Kampioneve.