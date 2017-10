Itinerarët e drogës, Shqipëria “pikë grumbullimi” e heroinës

Shkruar nga Klan TV

Pozita gjeografike e Greqisë në pikën ku takohen tre kontinente dhe një portë midis Lindjes dhe Perëndimit e bën atë një rrugë kryesore për tregtinë botërore të drogës, tregu më fitimprurës i tregtarëve kriminelë ndërkombëtarë dhe ajo që përbën pothuajse gjysmën e të ardhurave të krimit të organizuar në mbarë botën. Kreu i Departamentit të Prokurorisë së Policisë së Sigurisë së Atikës, Kostas Panagiotopulos, në një raport të publikuar të dielën, bisedoi me Agjencinë e lajmeve Athinë-Maqedoni rreth rolit të Greqisë në tregtinë ndërkombëtare të drogës dhe rrugët e përdorura për të transportuar drogë nga vendet ku ata janë prodhuar në Evropë.“Greqia është mjë vend që prodhon sasi të vogla të kanabisit dhe një vend destinacioni për sasitë që vijnë nga jashtë për konsum të brendshëm, por edhe për transportimin e substancave në vendet e BE-së, kryesisht nga Shqipëria. Në të njëjtën kohë, pozita e Greqisë në udhëkryqin e tre kontinenteve, e pozicionuar pranë vendeve që prodhojnë dhe trafikojnë drogë, e bën atë automatikisht një nga rrugët kryesore për transportimin e heroinës, si në kufinjtë e saj tokësorë të zgjeruar dhe përgjatë kufijve të saj detarë”. –tha ai.Për heroinën, në veçanti, Greqia është një nga vendet kryesore të tranzitit për sasitë e dërguara në Evropë, si dhe një vend destinacioni për konsumin e brendshëm. Një numër i madh grekësh janë të përfshirë në trafikimin e heroinës në vend, dhe pas saj vijnë shqiptarët.Konfiskimet e heroinës në Greqi shpesh përfshijnë sasi të mëdha, të tilla si busti i një kamioni frigorifer që lëviz 369 kilogramë të drogës që u ndalua në Greqi në rrugën e saj drejt Belgjikës, ose 20 kilogramë gjetur të fshehur në një autobus turistësh që po vinte nga Turqia.Shqipëria fqinje është një “pikë grumbullimi” për heroinën, e cila është transportuar më pas nga grupet kriminale shqiptare në destinacione të ndryshme, përfshirë Greqinë. Megjithatë, ka një përfshirje të konsiderueshme të shtetasve grekë në përgatitjen dhe “prerjen” e heroinës. Shtetasit afganë dhe pakistanezët janë gjithashtu të përfshirë shpesh në trafikimin e heroinës, ndërsa prodhimi, trafikimi dhe konsumimi janë rritur ndjeshëm në Afrikë.Një shumëllojshmëri metodash dhe mënyrash transporti përdoren për të trafikuar drogën përtej kufijve, me sasitë më të mëdha të ardhura nga vendet ku ajo prodhohet (Afganistani, Taxhikistani dhe Pakistani) nëpërmjet Turqisë dhe më pas duke ndjekur të rrugë alternative për të hyrë në Evropë. Italia është destinacioni më në jug, qoftë përmes Greqisë apo Ballkanit.Kur vjen puna te kokaina, pikat hyrëse të drogës në Evropë janë portet në Atlantik, Belgjikë, Holandë, Spanjë dhe Portugali, ku Greqia dhe Italia luajnë një rol dytësor. Grekët kanë një rol të kufizuar në tregtinë e kokainës, megjithëse përfshirja shqiptare po rritet vazhdimisht në këtë fushë. Shqipëria është bërë një pikë kryesore e shpërndarjes për kokainën e destinuar për tregjet evropiane dhe përdoret si një vend ruajtës, së bashku me rolin e saj në tregtinë me trafikun e heroinës, edhe pse grekët ende mbizotërojnë tregun grek të tregtisë me kokainë.Grupet kriminale bashkëpunojnë me homologët e tyre në Amerikën Latine dhe Karaibe dhe krijojnë kompani si “fronte” për të lehtësuar transportimin e drogës me mallrat e tyre dhe për të legalizuar të ardhurat e tyre. Përsëri, një shumëllojshmëri e mënyrave të transportit dhe mjeteve përdoren për të sjellë kokainë në Greqi.Edhe më marramendës është shumëllojshmëria e automjeteve dhe metodave të përdorura për të importuar kanabis në Greqi, tha Panagiotopoulos, i cili varion nga makinat dhe kamionët privatë në ski jet dhe parcelat postare. Grupet kriminale të përfshira në tregtinë e kanabisit janë kryesisht greke, dhe shqiptarët që vijnë fill pas grekëve.Shumica e produkteve të importuara nga jashtë Evropës vijnë nga Afrika e Veriut dhe Libani, kryesisht në anije mallrash dhe anije peshkimi, me vendet e Mesdheut zakonisht “pika shpërndarëse” e parë, ndërsa shumica e kanabisit të prodhuar në Evropë erdhi nga Shqipëria, nëpërmjet Greqisë dhe kufijve veriorë të Italisë.