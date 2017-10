E kujt ishte droga e djegur dy netë më parë, pse Ruçi po mbron Tahirin

Shkruar nga A.Shahini

Duke iu referuar denoncimit të një qytetari, ish-Kryeministri Berisha ka bërë të ditur se dy netë më parë një sasi e madhe droge është djegur në fshehtësi. Po sipas të njëjtit denoncim thuhet se, e gjithë sasia e drogës së djegur ka qenë nën zotërimin e Ruçit dhe njerëzve të tij që akordojnë pazaret e drogës. Në denoncim publikohen emra njerëzish të lidhur me Gramoz Ruçin dhe trafikun e drogës. Ish-Kryeministri shprehet se kjo ishte arsyeja pse Ruçi i dha afat Tahirit, duke shtyrë për sot vendimin e Komisionit të Mandateve, duke aluduar kështu se Tahiri ka qenë në dijeni se kryeparlamentari ka qenë i përfshirë në trafik droge. Sipas denoncimit, trafikanti Qerem Baçi, në shtëpinë e të cilit është djegur droga në Vlorë ka lidhje shumë të ngushta farefisnore me Gramoz Ruçin. “Ja pse don Gramozi shkeli Kushtetutën dhe rregulloren në mbrojtje të Saje qorrit! Digjet në Salari kulla e madhe e ‘barit’ e Qerem Braçit!”, shkruan Berisha, ndërsa ka publikuar denoncimin e qytetarit. “Doktor përshëndetje. Nuk paske marr vesh djegien e kullës së madhe të ‘barit’ në Salari, pronë e Qerem Braçit mbrëmë natën, para se të vinin ca ‘Iveko’ të Policisë? Aq bar sa krejt Vlora s'e kishte me gjithë Habilajt. T'fala shokut Gramoz, humbje e madhe për të. Nëna e këtij trafikantit është kushërira e parë e Gramozit, personi ka qenë problematik në Komunën Frakull ka përvetësuar disa toka të të tjerëve së bashku me kryetarin e Komunës Viktor Çervanaku. Qeremi ka afera të përbashkëta me Gramozin, mbjellin së bashku sipërfaqe të mëdha me kanabis në vendin e quajtur ‘Qafa e Kreshës’ për tre vjet rresht. Me ndihmën e tij ai ka arritur drejtor i Ujësjellësit të Tiranës i emëruar nga Lal Fiku dhe i hequr pas pak ditëve e fut në burg për vepra të tjera ..??!!...plagosje ai së bashku me djemtë e tij në Levan të disa personave dhe asnjë ditë burg...”.

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka zbardhur sot lidhjet e kryetarit të Parlamentit, Gramoz Ruçi me trafikun e drogës, ndërsa mësohet se Tahiri disponon fakte dhe prova për lidhjet e Ruçit me trafikun e drogës.