Harry e Meghan, një çaj me mbretëreshën

Shkruar nga D.T.

Dhe nuk është një hap i paktë. Ditë më parë mesa duket aktorja ka takuar për herë të parë mbretëreshë Elisabet.

Pas takimit me Kate dhe William, prezantim i ndodhur gjatë dasmës së Pippa Middleton dhe debutimi dorë për dore në Invictus Game të Torontos, Meghan Markle ka hedhur edhe një hap tjetër drejt martesës me Harry-n e Anglisë."Daily Mail", që dha edhe për herë të parë lajmin, nuk ka dyshime dhe flet për një takim informal që ka zgjatur përreth një orë, në Buckingham Palace, të enjten e shkuar, në orën 17.00, përpara një filxhani klasik me çaj.Për mbretëreshën ai është momenti më i bukur i ditës dhe është gjithnjë shumë e lumtur kur i nipi i bën shoqëri. Harry, mesa duket mezi po priste që t'ia prezantonte gjyshes së tij Meghan-in. Një dëshirë që e kishte shprehur edhe verën e shkuar, kur ka qenë për disa ditë me familjen në Sandrigham. U tha, u bë. Elisabet mund të jetë edhe një sovrane e fortë, por kur bëhet fjalë për nipërit e saj ka një zemër të butë dhe është padyshim është më tolerante sesa ka qenë me fëmijët e saj dhe dashuritë e tyre të trazuara.