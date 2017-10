Furtunë politike në Shqipëri

Shkruar nga Tiziana Colluto

Tiziana Colluto, Il Fatto QuotidianoOpozita në Parlamentin e Tiranës kërkon dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, pas hetimit siçilian që heton për narkotrafik dy kushërinjtë e ish-ministrit të BrendshëmNjë operacion antidrogë në Siçili ka sjellë një stuhi politike në Shqipëri. Dy kushërinjtë e ish-minitrit të Brendshëm, Saimir Tahiri janë ndër emrat kryesorë në hetimin për narkotrafik ndërkombëtar që po zhvillohet nga Gico (grupet e hetimit të krimit të organizuar) e Guardia di Finanza e Katanias. Një nga ata implikon politikanin në bisedat e përgjuara mbi borxhe që duhet të paguajnë për ata që i ndihmojnë. Dhe në Itali arrin në drejtimin e një “Audi A8” në emër të Tahirit, në atë moment, në mars të 2014, është ende ministër, detyrë që e ka mbajtur deri pranverën e shkuar, kur ai u shkarkua edhe për shkak të thashethemeve shumë këmbëngulëse rreth tij.Përtej Adriatikut lajmi shkoi me shpejtësi dhe ushqeu dyshimet: kërkesa për dorëheqje e kryeministrit Edi Rama është nënshkruar në orët e fundit nga partitë shqiptare të qendrës së djathtë dhe të majtës në opozitën. Jo një realitet i zakonshëm, kjo e fundit, Lëvizja Socialiste për Integrim, ku themelues është Ilir Meta, që nga korriku President i Republikës. Është marijuana, edhe një herë tjetër, pika e përplasjes. Sepse “Kanabistan”, siç është pagëzuar Vendi i Shqiponjave, është thelbi jo thjesht i prodhimit të madh të barit që prej aty shkon në të gjithë Europën, por ka dyshime të mëdha edhe për sistemin e madh të korrupsionit të policisë dhe bashkëpunimit me politikën. Dyshime që, sipas të dhënave të lexuara nga një pjesë e Parlamentit në Tiranë, pasqyrohen plotësisht në operacionin "Rosa dei venti" të së hënës së kaluar.Midis shtatë të arrestuarve nga struktura e Guardia di Finanza, Fiamme Gialle, është edhe Moisi Habilaj, 39 vjeç, ndërkohë që një mandat arresti ka edhe për vëllain Florian, i ashtuquajturi Lolo, 37 vjeç, përveç edhe tre bashkëkombësve. Moisiu dhe Floriani janë dy nga katër “vëllezërit Habilaj”, të cilët lajmet shqiptare e lidhin prej kohësh me kontrollin e trafikut të drogës në zonën e Vlorës.“Janë kushërinj të shkallës së dhjetë”, tha Tahiri pas tërmetit me epiqendër Katanian, duke shtuar se nuk ka pasur me ata “asnjë raport, aq më pak të jashtëligjshëm” dhe tha se ishte i gatshëm për të hequr dorë nga imuniteti për t’u vënë nën hetim. Posti që ka mbajtur deri pak kohë më parë në qeveri vë në vështirësi kryeministrin Edi Rama: “I kam dhënë gjithnjë mbështetjen time Tahirit për integritetin e tij. Por sot, shkroi në Facebook, shqiptarët kanë nevojë të dinë vetëm të vërtetën. Por drejtësia duhet të shkojë deri në fund të kësaj historie pa humbur kohë dhe të hedhë dritë mbi faktet”.Me masën gjyqësore të gjykatëses për hetimet paraprake Loredana Pezzino, rindërtimi është i qartë: “Organizata, shkruhet, nuk ka organizim fillestar, përkundrazi është e organizuar plotësisht me një ndarje të qartë të roleve. Përkundrejt referencave të vazhdueshme, nga ana e anëtarëve, individëve që brenda saj luajnë një rol thelbësor, si Moisi Habilaj, person i padiskutueshëm i grupit”. Është ai, sipas hetuesve, deus ex machina i aktivitetit të organizuar dhe kompleks të mbajtjes dhe importimit nga Shqipëria në Itali të sasive shumë të mëdha të substancës narkotike të tipit marijuanë". Ai është në drejtim të grupit të përbërë edhe nga vëllai i tij Florian, nga kushërinjtë Maridian e Armando Sulaj, nga Nezar Seiti e Fatmi Minaj (respektivisht dhëndër dhe vjehërr), përveç tre italianëve Vincenzo Spampinato, Angelo Busaça e Gianluca Passavanti. Pika e referimit e Habilajt për Katanian ështëAntonino Riela.Për të arritur në Siçili, marijuana, së bashku me kallashnikovët, përshkuan të gjitha rrugët: vjen nga rruga, në makina që kalojnë nga portet e Barit dhe Brindisit; arrin kryesisht nga deti, në bord të anijeve të peshkimit që zbarkojnë në brigjet e Capo Passero dhe rrethinat e saj. 3.500 kilogramë drogë në dy vjet, sipas Guardia di Financa, kanë arritur në Siçili përmes kanalit të furnizimit të drejtuar nga Habilaj, kontaktet e të cilit në Raguzë dhe Katania janë konsoliduar prej vitesh në sajë të emigrantëve shqiptarë apo korrierëve lokalë.Kështu, ishte vënë në qarkullim një biznes prej 20 milionë eurosh.Ç’hyn Tahiri? "30 (mijë lekë, ed) duhet t’ia sjell Saimirit", i tha Moisi Habilaj Sabaudin Çelajt, ndërsa me makinë po shkojnë drejt Katanias. Është 3 marsi i 2014. Të dy numërojnë borxhet që duhet të paguajnë me bashkëpunëtorët në Shqipëri, "ti mendo, përveç borxheve që ne kemi ... me përjashtim të borxheve që morën ... kemi 75 mijë lekë (75 mijë euro) që janë automatikisht borxh. 30 janë të ‘xhaxhait’, 30 duhet t’ia shpie Saimirit... bëjnë 60. Dhe 15 të anijes që na duhet domosdoshmërisht. Dhe janë 75 mijë lekë [...] duke hequr edhe këto të shtetit që i kemi". Hetuesit theksojnë se Habilaj aludon "me shumë mundësi për kushëririn i tij Saimir Bashkim Tahiri, ministër i Brendshëm në Republikën e Shqipërisë, gjithashtu edhe për njerëz të institucioneve shqiptare, me siguri bashkëpunëtorë të tyre". Financierët e Gico (grupet e hetimit të krimit të organizuar) shtojnë se, "Habilaj dhe Çelaj kishin mbërritur në Siçili në bordin e një ‘Audi A8’ në emër të Saimir Bashkim Tahiri".Hetimi italian vë gishtin në plagë: në vitin 2015 ishte ish-zyrtari i policisë së Fierit, Dritan Zagani, i cili denoncoi publikisht lidhjet e mundshme midis vëllezërve Habilaj dhe oficerëve të zbatimit të ligjit, me mbulimin e supozuar të ministrit të atëhershëm, i detyruar të pranojë publikisht se makina e skandalit, “Audi A8” në dispozicion të kushërinjve të tij, ia kishte shitur në vitin 2013. "Ky ishte gabimi im i madh dhe i vetëm, duke mos verifikuar më parë se kujt ia kisha shitur makinën. Përveç kësaj, asgjë tjetër nuk më lidh me ta", tha Tahiri.