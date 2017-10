Dosja Habilaj, përgjimet: “Që në fillim duhet t’u fusnim plumbin”

Shkruar nga ekspres.al

Aty tregohet edhe mënyra sesi i zgjidhnin çështjet apo problemet me ata që u prishnin punë në trafikimin e lëndëve narkotike.

Përgjimet e bëra nga autoritetet italiane japin të dhëna të shumta lidhur me funksionimin e bandës.Përgjimi 1Sabah (Z): Sa mirë që shpëtuam… sa mirë!Maridian: Ça thua?!Sabah (Z): Sepse, nëse ai do të kishte lajmëruar në heshtje, do të na kishin kapur aty.Maridian: Pastaj ku do të kishim ikur… vetëm të mbyteshim… (shan)… për atë i lutesha Zotit sot: “Zot, të paktën na shpëto ne, sepse ajo (i referohet mallit) iku, të paktën mendo për ne”, i thoja.Sabah (Z): Çfarë na bëri ai qelbësirë!Maridian: Na shkatërroi çdo gjë, na ka dëmtuar.Sabah (Z): Lëre çfarë dëmi.Maridian: Po kur e shihja atë punë (i referohet mallit ndr) që përfundoi ashtu… Xhaxha… nuk e di… më vinte keq si të ishte një fëmijë.Sabah (Z): 1 ton e 300 mijë kile ishin.Maridian: Më vinte shumë keq sikur të bëhej fjalë për një fëmijë… e kupton?… që e kapën ata.Përgjimi 2Në makinën “Fiat Brava”, me targa DG826NA në përdorim nga Moisi Habilaj janë Habilaj, Mariglen Alimuçaj, thirrur Geni dhe Bushi.M: Sot do vijnë ata këtu. Pastaj do iki tek ai trapi tjetër, kapo i familjes.U: Nuk ka marrë njeri në telefon?M: Jo.Përgjimi 3Në makinën “Fiat Brava”, me targa DG826NA në përdorim nga Moisi Habilaj janë Habilaj, Mariglen Alimuçaj (G).M: Tani do marrin gradat ata trapat tani.G: Atij trapit, Ciakut duhet t’i japim një “kastravec”, trapi.M: Jo, jo.G: Vari l…t’i vëmë dinamiti, të zhduken.M: Pse kemi kohë ne tani të merremi me dinamite?G: Trapi. Ai është pronari apo kujdestari i shtëpisë?M: Po jo kujdestari, jo, pronari i shtëpisë.G: Më tha se pronari i shtëpisë nuk donte, po vari l… edhe atyre. Që në fillim duhet t’u fusnim plumbin dhe t’u thonim, jam unë këtu.M: Çfarë fati ky Dani, çfarë fati, çfarë fati, çfarë fati.Përgjimi 4Mariglen Alimuçaj: Qelbësirat që na kanë…Moisi: Na varrosën e na lanë fëmijët në rrugë!… Ua q… do t’i kishim parë kalamajtë tanë burra 20-vjeçarë (nëse do t’i kishin kapur ndr.)… unë kam për të marrë akoma 160 mijë euro nga ky që (inc.le)…Mariglen Alimuçaj: Ku e ke makinën?Moisi: Këtë ku do të shkojmë ne poshtë… dhe do i them Anxhelos (e ka për Busacca Angelo, ndr) t’i marrë ato 160 mijë euro ashtu siç janë dhe i dua të vdekur të tre… të betohem mbi dy fëmijët e mi… i dua të masakruar… 160 plus 100… 260… plus 40… 300… 400 mijë euro… nuk mund t’i bësh asgjë….Më pas Moisi Habilaj imiton disa persona me siguri me origjinë kataneze duke thënë: Mana Mirere i me figghii… ma morere kistu… ma morere kiddu”! (Duhet të vdesin fëmijët e mi… duhet të vdesë ky… duhet të vdesë ai).Mariglen Alimuçaj: Duhet të mendosh për këta qelbësira… po këta qenkan qelbësira!