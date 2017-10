Sezon zhgënjyes për Mick Schumacher

Shkruar nga A.Shahini

Megjithatë, Mick Schumacher, djali i 7 herë kampionit të botës në Formula 1, Michel Schumacher, nuk tërhiqet dhe shprehet i kënaqur nga përvoja që ka fituar këtë sezon. Ai synon të ndjekë gjurmët e babait të tij. “Objektivi im nuk ndryshon, dua të pilotoj në Formula 1 një ditë. Përpiqem që të përqendrohem te puna ime, pa parë të tjerët. Çdo njeri rritet dhe avancon sipas ritmit të tij dhe është e kotë të bëjmë krahasime”, tha Mick Schumacher.

Debutimi i tij në Formula 3 nuk ka shkuar ashtu siç e shpresonte, me një vend të 12-të në renditjen përfundimtare dhe vetëm një podium.17-vjeçari nuk nxitohet në veprimet e vendimet e tij, kërkon t’i marrë gjërat një e nga një. “Dua t’i bëj hapat me kujdes, pa u nxituar dhe të përgatitem në mënyrën më të mirë të mundshme për të ardhmen. Kur të ndihem gati do ta bëj hapin tjetër, por fillimisht dua të tregoj se sa vlej. Ky ishte viti im i parë në Formula 1 dhe qëllimi im ishte të mësoja sa më shumë të ishte e mundur. Ndaj, jam i kënaqur për mënyrën se si u mbyll ky sezon”, u shpreh Mick Schumacher, që garon në Formula 3 me makinën italiane Prema, me të cilën pritet të garojë edhe vitin tjetër.