Ka një minierë ari në hapësirë, valët gravitacionale na çuan në zbulim

Shkruar nga La Repubblica

Shpërthimi u vëzhgua nga antenat gravitacionale Ligo-Virgo dhe 70 teleskopë në Tokë dhe hapësirë. Zbulohet misteri se si në univers krijohen metale të rënda si ari, platini dhe uraniumi.

Dy yje të neutronëve u përleshën me 130 milionë vite dritë.Të gjithë teleskopët e Tokës dhe të hapësirës u përqendruan në atë shpërthim në konstelacionin e Idras. Në 130 milionë vjet dritë, përplasja e dy yjeve të neutroneve kishte hedhur në kozmos një valë gravitacionale, rreze gama dhe rrezatimi të çdo lloji, të vëzhguar nga 70 instrumente në të njëjtën kohë. Së fundi, nga mbetjet e shpërthimit u ngrit një re pluhuri e artë."Miniera e hapësirës" përmban një sasi ari të barabartë me dhjetë herë masën e Tokës. Por është shumë larg që të arrihet. "E pamendueshme. Vetëm në filmat fantashkenë", buzëqesh Paul D'Avanzo, astronom INAF (INAF) i cili me kolegët e tij, duke përdorur teleskopët XShooter, së pari vunë re një re ari, platini, uraniumi dhe të tjerët në mesin e elemente më të pasura me protone dhe neutrone. "Nuk na është thënë kurrë se si mund të formohen metalet e rënda në univers. Ne e dimë se brenda yjeve atomet përzihen për të prodhuar hekur, por jo elementët më të rëndë. Procesi mund të ndodhë brenda supernovës, por në sasi më të vogla se sa shohim rreth nesh. Vëzhgimi i përplasjes së dy yjeve të neutroneve ka sqaruar disa aspekte të procesit". Ajo që ndodhi 130 milionë vite dritë nga ne mund të kishte ndodhur shumë mirë në Rrugën e Qumështit. "Ari dhe metale të tjera të rënda janë mbledhur në atë pikë në retë ndëryjore, e cila me kohë i japin jetë planeteve të reja", shpjegon D'Avanzo.Burimi: La Repubblica