Basha: Llalla mos të takohet me të dyshuarin Tahiri, por ta hetojë

Shkruar nga A.Shahini

Basha i kërkon Llallës që ta hetojë Tahirin si të dyshuar në lidhje me trafikun e drogës pas përgjimeve të autoriteteve italiane të publikuara sot në media.

Në një postim në ‘Facebook’, Lulzim Basha i ka bërë thirrje Prokurorit të Përgjithshëm, Adriatik Llallës që të mos takohet me ish-ministrin Saimir Tahiri sa i përket çështjes së trafikut të drogës dhe Moisi Habilajt të arrestuar një ditë më parë.Moisi Habilaj është përgjuar nga hetuesit italianë të thotë se “30,000 euro duhet t’ia jap Saimirit”.Më herët u fol se Tahiri do të takohej me Llallën por sipas disa burimeve nga Prokuroria e Përgjithshme takimi dështoi për shkak të disa angazhimeve të Kryeprokurorit.Statusi i plotë i Lulzim Bashës:Faktet dhe provat tronditëse të lidhjes së Edi Ramës dhe Saimir Tahirit me mafian e drogës dhe armëve janë para syve të çdo shqiptari. I bëj thirrje Prokurorit të Përgjithshëm të mos takohet me të dyshuarin Saimir Tahiri po të veprojë pa vonesë për ta vënë atë para përgjegjësisë penale.