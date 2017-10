Jennifer Lawrance rrëfen momentet poshtëruese dhe denigruese në Hollywood

Shkruar nga D.T.

Në fjalimin e saj në ELLE’s Women në Hollywood në një eveniment të hënën mbrëma, Jennifer Lawrence ndau disa nga përvojat më "poshtëruese dhe denigruese" që ajo kishte pasur në Hollywood.Artistja ka treguar një histori sa të trishtueshme, aq edhe shqetësuese, lidhur drejtpërdrejtë me rastet abuzive të imazhit të trupit dhe jo vetëm, në Hollywood. Jennifer i ishte kërkuar të merrte pjesë në një audicion nudo, ndërkohë që format e saj fizike ishin analizuar dhe kritikuar vazhdimisht. Duke e cilësuar këtë si një eksperiencë pafund të turpshme, aktorja rrëfen: “Isha shumë më e re kur m'u kërkua të humbja 7 kilogramë. Ndërkohë, një producente femër më kërkoi të qendroja në një rradhë së bashku me pesë femra të tjera, që ishin shumë herë më të dobëta se unë”.Duke e kujtuar me trishtim një përballje të tillë, Lawrance ka zbardhur detaje të mëtejshme: “Të gjitha vajzat qendronim në një linjë, plotësisht të zhveshura, me vetëm pjesët intime të mbuluara. Pas gjithë atij poshtërimi, producentja nuk u mjaftua me aq, duke më thënë se duhet t’i përdorja fotot si inspirim për të nisur dietën.” Jennifer kujton një tjetër situatë po kaq fyes: “I tregova një producenti se ç’më kishin thënë. Përgjigja e tij ishte që nuk i besohej se si mund t’a kërkonin këtë, pasi vetë ai parapëlqente shumë të shkonte në shtrat me mua!” Aktorja cilëson se edhe tani po mëson ende se sit ë mos i buzëqeshë një mashkulli, nëse ky i fundit e bën të ndihet jo-komfort. “Çdo njeri duhet të ketë forcën për t’u trajtuar me respekt sepse është qënie njerëzore”, e ka përmbyllur fjalimin Lawrance, duke i dhënë shpresë dhe forcë çdo kolegeje për të ngritur zërin kundrejt fenomeneve të tilla, të hasura shpesh në Hollywood.