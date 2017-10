Udhërrëfyesi i Lotarisë Amerikane, 440 profesionet që ju kualifikojnë

Ata që kanë aplikuar më herët apo që kanë në plan të aplikojnë, do të mund ta kryejnë procesin duke nisur nga dita e mërkurë.

Rihapja e programit të Lotarisë së Diversitetit (DV) është pritur me shumë interes në Shqipëri.Krahas informacioneve për aplikimet të cilat duhet të ribëhen dhe faktit se mund të përdoret e njëjta foto e aplikimit të mëparshëm, ambasada amerikane në Tiranë, duke iu përgjigjur interesit të treguar në rrjetet sociale, ka evidentuar nevojën për t’u konsultuar me Udhërrëfyesin me kriteret.2 kriteret kryesore janë arsimimi dhe përvoja e punës.Çdo aplikant duhet të plotësojë ose kërkesën e arsimit ose kërkesën e eksperiencës së punës të programit të lotarisë, duke poseduar:Një arsim të shkollës së mesme apo ekuivalentin e tij, përkufizuar si përfundim me sukses i 12 viteve edukim të plotë zyrtar 9-vjeçar dhe i mesëm;Osedy vjet pёrvojë pune brenda pesё viteve të kaluara në një punësim që kërkon të paktën 2 vjet trajnim ose eksperiencë për ta ushtruar.Për të përcaktuar nëse pёrvoja e punës kualifikohet për lotarinë, mund të përdoret Baza e të Dhënave të Departamentit Amerikan të Punës O*Net OnLine.Për ata që nuk plotësojnë kushtet e mësipërme, këshilla është “MOS aplikoni”Por cilat janë përvojat e punës që ju kualifikojnë nëse përzgjidheni për intervistë?“Për të përcaktuar të drejtën ligjore bazuar në përvojën e punës, do të përdoren përkufizimet e publikuara në bazën e të dhënave të Departamentit të Punës (DOL) O*Net OnLine Database. O*Net OnLine Database grupon përvojën e punës në pesë “zona të punës.” Edhe pse shumë profesione janë të shënuara në faqen e internetit të Departamentit të Punës (DOL), vetëm disa profesione specifike të caktuara kualifikohen për programin e DV-së. Për t’u kualifikuar për një DV në bazë të përvojës suaj në punë, ju duhet të keni brenda pesë viteve të fundit dy vjet përvojë në një profesion që është përcaktuar si Zonë Pune 4 ose 5, e klasifikuar në një shkallë të Përgatitjes së Veçantë Profesionale (SVP) tё vlerës 7.0 ose më lart” shkruhet në udhëzimin e programit të lotarisë amerikane.Nëse i referohemi bazës së të dhënave të Departamentit Amerikan të Punës, në zonat 4 dhe 5 janë listuar më shumë se rreth 400 përvoja pune të cilat kualifikohen për programin e Lotarisë Amerikane:Zona 4KontabilistëEkspertë sigurimeshSpecialistë të Edukimit FizikMësues dhe lektorë për arsimin e ulët dhe të mesëmMenaxherë Reklamimi dhe PromovimiInxhinierë dhe Teknikë Operacionesh për Hapësirën AjroreInxhinierë të Hapësirës AjroreAgjentë dhe Menaxherë Biznesi për Artistët, Performuesit dhe AtletëtInxhinierë bujqësorëPilotë, pilot i dytë dhe Inxhinierë FluturimeshMenaxherë Reklamimi dhe PromovimiVlerësues për Pasuritë e PaluajtshmeArkitektë MarineHartues arkitektonikëMenaxherë akuakulturalëDrejtorë të ArteveShkencëtarë për HapësirënSpecialistë të Multimedias dhe sektorëve Audio – VizualëAuditorëInxhinierë automobilistikëInxhinierë biokimikëDrejtues të prodhimit të BiokarburanteveMenaxherë të Teknologjisë dhe Zhvillimit të karburanteve dhe naftësTeknikë bioinformatikëTeknikë biologëAnalistë të Lajmeve për TransmetimSpecialistë për zhvillimin e tokaveMenaxherë kimikëKimistëPunonjës socialë për fëmijët, familjet dhe shkollatMenaxherë civilëMenaxherëPlanifikues të vazhdimësisë së biznesitAnalistë buxhetiAnalistë biznesiMësues/ teknikë të Arsimit Profesional (për Shkollën e Mesme)Mësues/ udhëheqës karriere (për Shkollën e mesme)HartografëBlerës dhe menaxherë blerjesh të produkteve bujqësoreKoreografëPlanifikues Rajonal dhe i QytetitInxhinierë civilëEkzaminues të kërkesave dhe sigurimit të pronësMenaxher kompjuteri dhe sistemi informacioniMenaxher i të dhënave klinikeKoordinatorë të Kërkimit KlinikTrajnerëProjektues industrialëPunëtorë shëndetësorë të komunitetitMenaxherë për Kompensimet dhe PërfitimetSpecialistë për Analiza Pune, Kompensimet dhe PërfitimetInxhinierë të pajisjeve kompjuterikeArkitektë rrjetesh kompjuterikeSpecialistë për mbështetjen e rrjeteve kompjuterikeProgramues kompjuterëshAnalistë sistemesh kompjuterikeInxhinierë/arkitektë sistemesh kompjuterikeMenaxherë ndërtimiShkrimtarëVlerësues të kostoveAnalistë për krediKëshilltar për krediTeknolog CitogjenetikëAdministratorë të dhënash ITArkitektDrejtorë, Aktivitete fetare dhe edukativëDrejtues, Kinematografia, Televizioni dhe RadiojaAdministratorët e Arsimit, Qendrat Parashkollore dhe Kujdesi për FëmijëInxhinierë ElektrikëInxhinierë MjedisiInxhinierë elektro-teknikëInxhinierë elektronikë, përveç kompjuteritMësues të shkollave fillore, përveç arsimit specialDrejtorët e Menaxhimit të EmergjencaveBrokerat e EnergjisëInxhinierët e EnergjisëInspektorët e Mbrojtjes së MjedisitTeknikët e Inxhinierisë së MjedisitTeknikët e Shkencës dhe Mbrojtjes së MjedisitShkencëtarët e mjedisit dhe specialistët, duke përfshirë shëndetinPërfaqësuesit dhe Zyrtarët e Shanseve të BarabartaFermerët dhe Menaxherët e fermaveAnalistët financiarëEkzaminues financiarMenaxherët financiar, degët ose departamentetInxhinierët e Parandalimit të Zjarrit dhe MbrojtjesMbikëqyrësit e linjës së parë të punonjësve të akuakulturësMbikëqyrësit e linjës së parë të punonjësve të shitjes me pakicëNotar dhe roje bregdetarKoordinator Fitness dhe WellnessShkencëtar dhe teknolog ushqimorTeknikë të Shkencave LigjoreRojtar pylliMuzikantAdministrator rrjeti kompiuterikSpecialist shëndetësieTregtar onlineKëshilltar financiarInxhinier naftePoetDrejtues programiProdhuesAdministrator pronashManaxher PRDrejtes televiziv e radiofonikTerapistAgjent shitjeshInxhinier shitjeshPërfaqësues shitjesStrateg marketingu dhe kërkimiTregtues aksionesh dhe lëndësh të paraManaxher sigurieAsistent socialKërkuesh shkëncorProgramuesMësuesMagazinierDrejtues talenteshDrejtues teknikInxhinier transportiManaxher trajnimi dhe zhvillimiInxhinier energjie nga eraZbuluesit e mashtrimit, hetuesit dhe analistëtInspektorët e ngarkesaveDrejtuesit e Përgjithshëm dhe OperacioneveTopograf gjeodezikëTeknikët e Sistemeve të Informacionit GjeografikTeknikët e testimit të mostrave gjeologjikeTeknikë Gjeofizikë të të DhënaveGjeologë, përveç hidrologëve dhe gjeografëveShkencëtarët gjeohapsinorëGrafik dizajnërEdukatorët e ShëndetitMenaxherët e Burimeve NjerëzoreSpecialistët e Burimeve NjerëzoreHidrologëTeknologë të Inxhinierisë IndustrialeInxhinierë IndustrialeMenaxherët e Prodhimit IndustrialInxhinierët e sigurisë industriale dhe të shëndetitSpecialistë për Infermierinë InformatikeAnalistët e Sigurisë së InformacionitMenaxherët e Projekteve të Teknologjisë së InformacionitAgjentët e shtijës të sigurimeveSiguruesit e SigurimeveAnalistë të InteligjencësProjektues të BrendshëmPërkthyesitMësues të kopshtitSpecialistët e marrëdhënieve të punësArkitektë PeizazhiLigjvënësitKëshilltarët e HuasëMenaxherët e StrehimitLogjistëAnalistët e LogjistikësInxhinierët e LogjistikësMenaxherët e LogjistikësMenaxherët e Parandalimit të HumbjeveTeknologjitë e Inxhinierisë së ProdhimitInxhinierët e ProdhimtarisëArkitekt detarInxhinierët DetareAnalistët e Kërkimeve të Tregut dhe Specialistët e MarketingutMenaxherët e MarketingutInxhinierët e materialeveTeknikë matematikorëInxhinierët MekanikeInxhinierët e makaronikesLaboratorë të Teknologjisë Mjekësore dhe KlinikePlanifikues i eventeve, Takimi, konventaMësuesit e shkollave të mesme, me përjashtim të arsimit profesionalMamitëInxhinierët e Minierave dhe Gjeologjike, përfshirë Inxhinierët e Sigurisë në MinieraArtistë dhe animatorë multimedialëTeknikë dhe Konservatorë të MuzeutDirigjentëZona 5Akupunkturist;Gjykatës ligjesh administrative;Infermiere të praktikave të avancuara psikiatrike;Mësues shkencash agrokulturore;Alergologë dhe imunologë;Asistentë anesteziologjist;Shkencëtar kafshësh;Antropolog;Mësues antropologjie dhe arkeologjie;Arbitra, ndërmjetës;Arkeolog;Menaxherë arkitekturorë dhe inxhinierie;Mësues arkitekture;Arkivist;Mësues studimesh etnike dhe kulturore;Terapist arti;Mësues arti, drame dhe muzike;Astronom;Trajnerë atletikë;Mësues shkencash atmosferike, tokësore, detare dhe shkencore;Audiolog;Biokimist dhe biofizikant;Shkencatër bioinformatike;Mësues shkencash biologjie;Biolog;Biostaticien;Mësues biznesi;Mësues kimie;Drejtues ekzekutiv;Kiropraktikant;Klegjia;Analist i ndryshimeve klimatike;Infermiere specialiste klinike;Psikolog klinike;Mësues komunikimi;Shkencëtar kompjuterësh dhe informacioni;Mësues shkencash kompjuterike;Psikolog këshillues;Mësues i zbatimit të ligjit dhe të drejtës penale;Kuratorë;Citoteknolog;Dentist;Dermatolog;Dietist dhe nutrolog;Mësues ekonomie;Ekonomist;Administratorë edukimi;Mësues edukimi;Këshillues shkollorë;Mësues inxhinierie;Mësues i gjuhës angleze dhe letërsisë angleze;Ekonomist mjedisor;Inxhinier mjedisor;Planifikues ripërtëritjeje mjedisore;Mësues shkencash mjedisore;Epidemiolog;Fiziolog ushtrimesh;Këshilltar menaxhimi shtëpie dhe ferme;Analist financiar kuantitativ;Mësues gjuhe të huaj;Mësues pylltarie;Inxhinier qelizash karburanti;Gjenetist;Gjeograf;Mësues gjeografie;Punonjës të shëndetit social;Historian;Mësues historielMësues ekonomie shtëpiake;Ekologjist industrial;Menaxher fondi investimi;Gjykatës, magjistratë;Mësues ligjesh;Avokat;Librarist;Terapist martesash dhe familjesh;Shkencëtar materialesh;Mësues shkencash matematike;Matematicien;Menaxher shërbimesh mjekësore dhe të shëndetit;Punonës i shëndetit mendor dhe abuzimit me substancat;Këshilltar i shëndetit mendor;Mikrobiolog;Inxhinier mikrosistemesh;Biolog molekular dhe qelizor;Inxhinier nanosistemesh;Menaxher i shkencave të natyrës;Fizikant natyropatik;Neurolog;Neuropsikolog;Fizikant i mjekësisë nukleare;Infermiere anesteziste;Infermiere;Mësues dhe instruktorë infermierie;Gjinekolog dhe obstetrist;Terapist punësimilOftamolog;Optometrist;Kirurg oral dhe maksiofacial;Ortodontist;Patolog;Pediatër;Farmacist;Mësues filozofie dhe teologjie;Terapist fizikant;Asistent fizikant;Mësues fizike;Mësues shkencash politike;Shkencëtar politike;Fizikant i mjekësisë parandaluese;Psikiatër;Mësues psikologjielRadiolog;Mësues studimesh rekreative dhe fitness;Këshilltar rehabilitimi;Psikolog shkolle;Dizajner setesh dhe shfaqjesh;Mësues i punës sociale;Sociolog;Mësues sociologjie;Shkencëtar dheu dhe bimësh;Patolog i gjuhës së folur;Fizikant mjekësie sportive;Statisticien;Këshilltar abuzimi me substancat dhe çrregullimi sjelljeje;Kirurg;Kërkues sondazhesh;Planifikues urban dhe rajonal;Urolog;Veteriner;Zoolog dhe biolog i jetës së egër