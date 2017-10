Aldridge rinovon me Spurs

Shkruar nga A.Shahini

Kështu, ekipi i San Antonio Spurs ka rinovuar kontratën me LaMarcus Aldridge edhe për 3 sezone të tjera. Nga kontrata e re, basketbollisti do të përfitojë 72.3 milionë dollarë, por mësohet se ajo do të hyjë në fuqi nga sezoni 2019-2020.

Pak orë para fillimit të sezonit të ri në NBA vijnë edhe thashethemet e fundit të merkatos, me skuadrat që janë gati për debutimin sezonal (nesër luhen dy takimet e para).Nga Cleveland Cavaliers është larguar basketbollisti Richard Jefferson, me të cilin u shpall edhe kampion dy vite më parë. Ai ka firmosur një kontratë 1-vjeçare me ekipin e Denver, nga e cila do të përfitojë 2,3 milionë dollarë. 20 skuadrat e NBA-së kanë konfirmuar sot edhe formacionet që do të kenë për sezonin e ri, duke larguar lojtarët e tepërt që ishin në provë, që do të rikthehen në kampionatin e kolegjeve.