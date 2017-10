TVSH për biznesin e vogël, Basha: I vetmi që mbron oligarkët është Rama

Shkruar nga A.Shahini

Kujtojmë se Erion Braçe ishte ai që akuzoi se Basha po mbron oligarkët të cilët nuk paguajnë TVSH duke u maskuar si biznes i vogël. Statusi i Braçes u shpërnda në facebook edhe nga Kryeministri Rama. Në përgjigje të tyre, Lulzim Basha shkruan se “është marrëzi të akuzosh opozitën se po mbron oligarkët kur ata qendrojnë në paradhomën e Ramës”.

Lideri demokrat Lulzim Basha u kthen përgjigje akuzave të mazhorancës lidhur me taksën e biznesit të vogël.Postimi i BashësKeqardhje për KM, i cili në panik e çoroditje totale nga reagimi popullor, opozitar dhe i institucioneve financiare ndërkombëtare, lidhur me futjen e biznesit të vogël në TVSH, rreket të gjejë strehë tek statusi i një deputeti të tij.Marrëzi të thuash se opozita po i del në mbrojtje biznesit të madh duke propozuar kufirin e regjistrimit në 12 milionë lekë?! Pra, të nxjerrësh jashtë skemës së TVSH dhjetëra mijëra biznese të vogla dhe t'u garantosh atyre një taksim të thjeshtë e të ndershëm me kuota fikse e pa regjistrime kontabël të ndërlikuara, qenka mbrojtje e oligarkëve? Sharlatanizëm!!Pse KM dhe deputeti i tij pas gati 4 vitesh në pushtet paskan lejuar të mëdhenj të shtiren si të vegjël? Pse pas kaq e kaq fushatave gjoja antiinformalitet, shteti i KM dhe deputetit të tij detyrohet të dorëzohet para oligarkëve të vërtetë, të cilët duan t'u rrëmbejnë të vegjëlve djersën, mundin dhe sakrificën në 21 vite jetë të ekzistencës së TVSH?Po FMN e lexon KM dhe deputeti i tij? Po ekspertët e tij i dëgjon KM dhe deputeti i tij?Kush ju përgjigjet pyetjeve të mësipërme e kupton qartë se i vetmi që mbron oligarkët është KM dhe deputeti i tij.Lërini provokimet dhe uluni të diskutoni me biznesin e vogël, me shoqatat e konsumatorëve, me FMN, pse jo, edhe me opozitën. Propozimi ynë për rritjen e pragut të biznesit të vogël pa TVSH në 12 milionë lekë është zgjidhja për këtë situatë absurde të krijuar nga çmenduria.