Aksesori që s'duhet të mungojë në garderobën e meshkujve

Shkruar nga A.Shahini

Ngjyra ushtarake është vjeshja e cila nuk duhet që të mungojë në garderobën tuaj këtë vjeshtë.Po sikur t’ju themi se mund të shmangni pa problem atë xhaketën klasike e në vend të saj të zgjidhni një model ushtarak me ngjyrë të gjelbër ulliri? Ose një model me shumë xhepa më të mëdhenj?Janë praktike, ju mbajnë ngrohtë dhe të përshtatshme për t’u veshur edhe për në punë! Jo vetëm për fundjavë, por do të ndiheni komodë edhe gjatë tetëorarëshit të punës suaj! Modelet që kemi përzgjedhur në galeri janë trende të stinës nga shtëpi të njohura mode, pse mos t’i bëni tuajat? Meshkuj, kjo vjeshtë ju do të veshur bukur e me stil!