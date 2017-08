Vila luksoze e Veliajt në plazhin e Qerretit (FOTO)

Shkruar nga boom.al

Kushtet aspak normale dhe mësimi me turne në shkollat e kryeqytetit për kreun e Bashkisë së Tiranës do të zgjidhen brenda muajit me super investimin e bërë nga ‘bujaria’ e arkës së Bashkisë.Bëhet fjalë për bujën e madhe me të cilën është prezantuar rikonstruksioni i ‘oazit’ të vetëm për balerinët e rinj të vendit, Shkollën e Baletit.Prej dy ditësh në rrjetet sociale, portale, edicione informative, por sigurisht edhe tek ERTV, është promovuar videoja e rradhës lidhur me Super Investimin e Lali Erit, që nuk është asgjë tjetër veçse përmbushje e detyrueshme kundrejt taksapaguesve dhe banorëve të kryeqytetit, e detyrës së tij si qytetar i parë i Tiranës.Por, prezantimi i ‘ndjerë’ i investimit, përmes ligjëratës me terma teknikë dhe plot dhembshuri për shkollën e re ngjasonte me entuziasmin e çiftit të ri që flet për shtëpinë e re. Sistem chilleri, parket arlekin, komoditet, hapësira, shumë përkushtim dhe një supër investim janë fjalët kyçe të kreut të Bashkisë që me shumë gjasa i ka të freskëta edhe nga investimet personale. Ndërsa, shumë prej shqiptarëve nuk kanë ende një mundësi për të bërë pushime, jo shumë larg Tiranës, në Qerret, Erion Veliaj i gëzohet një super vile, e cila padyshim është një super investim i rradhës.Edhe pse pamjet flasin qartë, gjithë eksperienca e marrë nga detyra e re në rikonstruksione, instalime, shtrime pllakash e sheshesh dhe investime me vizion që janë bërë për qytetin, do të pasqyrohet detyrimisht edhe tek luksi i vilës së plazhit. Por, nëse investimet për shkollat dhe kopshtet bëhen nga shteti dhe bashkia, për vilën e Lali Erit kush ka investuar? Të jetë blerë vallë me kursimet e fundit të mamit apo derisa të gjendet alibia perfekte, hë për hë s’do pushojmë fare nga Kavaja?