Sa po i paguan Rama mediat e huaja për promovimin e vetes?

Shkruar nga A.Shahini

Në mënyrë të vazhdueshme, krahas shpenzimeve luksoze për t’i krijuar vetes komoditet përreth tij, Rama ka përdorur paratë e taksapaguesve shqiptarë për të promovuar veten e tij si lideri që po ndryshon Shqipërinë, megjithëse e ka fundosur në greminë atë.Vetëm në javën e fundit, artikuj në media të huaja të ndryshme si “Vanity Fair”, “Assosiated Press”, “Le Monde” etj., shfaqin Shqipërinë si vendin e ëndrrave, shfaqin Veliajn si “heroin” e Tiranës dhe Ramën si reformatorin e madh.Të gjitha, elozhe të blera me taksat e shqiptarëve për të mashtruar vetë shqiptarët.Në të gjitha mediat e huaja, gazetat apo revistat kanë faqe të dedikuara për artikuj promocionalë, të cilat kushtojnë dhjetëra mijëra euro. Në fakt, këto faqe nuk cilësohet si faqe me lajme informative, por si faqe reklamash të dedikuara për artikuj me pagesë. Në këto artikuj, blerësi i faqes mund të shkruajë në shërbim të interesave të tij, mjafton që të mos shkelë etikën e vendosur nga gazeta që ka të bëjë me fjalorin e përdorur apo disa rregulla të tjerë redaksionalë.Pak ditë më parë, Denis Mc Shaine, emri i ish-ministrit të Tony Blair, u shfaq si autori i një artikulli të publikuar në gazetën franceze “Le Monde”. Ai thurrte lavde për lidershipin e Ramës dhe mënyrën e tij të qeverisjes, lavde këto që në fakt ishin të shkruara e të paguara nga Rama në Tiranë. Menjëherë pas publikimit të këtij artikulli, Rama nxitoi ta postonte atë në Facebook, ku u “shiste” shqiptarëve lavdet që kishte blerë për veten në “Le Monde”.Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas postimit nga ana e Kryeministrit Rama në Facebook, të një shkrimi të ish-ministrit anglez Denis Mc Shaine, në gazetën franceze “Le Monde” për Shqipërinë dhe punën e qeverisë. Sipas Berishës në ato faqe ku është botuar shkrimi, çdokush mund të botojë çfarë të dojë kundrejt pagesës, ndërkohë që shprehet se ish-ministri në fjalë ka qenë i dënuar për korrupsion.Po ashtu, ai shkon më tej ku shkruan se shkrime të tilla po paguhen nga taksapaguesit shqiptarë në shërbim të Edi Ramës. Berisha shprehet se në mungesë të proletarëve, sot po thërriten të korruptuarit e të gjithë botës bashkohuni të vjedhim së bashku.“Les corrompus te tous Le Monde unissez vous! Të korruptuar të të gjithë botës bashkohuni! Të dashur miq, këto ditë, një ish-gazetar, ministër laburist i Tony Blair, Denis Mc Shaine, i dënuar dhe burgosur për korrupsion, botoi një artikull në gazetën franceze ‘Le Monde’, në faqen që kjo gazetë boton artikujt kundrejt pagesës së kujtdo.Në këta artikuj të paguar, autori mund të shkruajë, të mashtrojë çfarë të dojë, kundrejt pagesës për çdo rresht që shkruan, në rastin konkret mbrojtje dhe lavderime të Edi Ramës. Ky i fundit, artikullin e botuar për lavdinë e tij personale kundrejt pagesës me paratë e takspaguesve shqiptarë, dëgjuesve të detyruar të mexhlisëve, e postoi në FB si ‘mirëmëngjes’ të madh e të përzemërt për qytetarët shqiptarë nga ministri anglez, gazeta e Francës dhe ai vetë!Me fjalë të tjera ai i tha popullit të mexhlisit ‘shikoni se kush jam unë, ja çfarë shkruan anglezi në gazetën e Francës për mua’! Por, natyrisht, Rama e bëri këtë duke mos iu treguar se ky anglezi kur ka qenë ministër ka bërë burg për vjedhje të taksave të qytetarëve të tij dhe se shkrimi është shkruar me paratë e qytetarëve që ka vjedhur për të paguar për penën e ministrit anglez.Por ju mos kujtoni se ai ka bërë burg dhe mos kujtoni se ju kam vjedhur për të paguar anglezin për shkrimin e tij dhe gazetën e Francës për çdo rresht të botuar në faqen e saj me paratë tuaja o shqiptarë.Si përfundim, sot kuqalashët, parullën e famshme të manifestit komunist ‘proletarë të të gjitha vendeve bashkohuni’, në mungesë të proletarëve e kanë zëvendësuar me parullën ‘të korruptuar të të gjithë botës bashkohuni, të vjedhim sa më shumë së bashku për një botë të re! Lavdi vjedhjes, lavdi!!’”.