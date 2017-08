1 vit nga vrasja e Ardit Gjoklajt në landfillin e Sharrës, akoma nuk ka drejtësi

Shkruar nga Lapsi.al

I mituri u vra në landfill nga një eskavator teksa punonte aty. Dy janë deri më tani personat që janë përballur me drejtësinë për vdekjen e Arditit: Përgjegjësi i turnit i kompanisë “3R” që menaxhonte përpunimin e mbeturinave, shtetasi Dëfrim Hakrama, si edhe fadromisti Edmond Kollari, nuk kanë respektuar rregulloret për mënyrën e punës, si pasojë e të cilave ka mbetur i vdekur shtetasi Gjoklaj, i cili punonte pranë kësaj kompanie.

Ka kaluar një vit nga 1-vjetori i vrasjes së të riut Ardit Gjoklaj në landfillin e Sharrës, vdekja e të cilit ka ngritur pikëpyetje të shumta.Për këtë çështje, krahas hetimeve të nisura për vdekjen e 17-vjeçarit, janë duke u zhvilluar hetime edhe për përgjegjësitë e mundshme të kompanisë “3R”, shoqërisë “Eco Tirana” dhe Bashkisë së Tiranës, bazuar në një kallëzim të dorëzuar nga grupi i këshilltarëve bashkiakë të Partisë Demokratike. Ajo që ngelet akoma pa sqaruar është fakti, se si një i mitur u lejua të punonte në një vend të tillë kur është e ndaluar. Ishte kompania e kontraktuar nga Bashkia e Tiranës ajo që, sipas dëshmive punësonte edhe fëmijë për të punuar në landfillin e Sharrës.Publikimi i një dokumentari nga emisioni “Publikus” shfaqi për publikun atë çka fshihej realisht në këtë landfill. Dokumentari u censurua në televizione, por u shpërnda në rrjetet sociale, duke sjellë një valë të madhe reagimesh. Protestat ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Veliaj ishin të shumta për këtë ngjarje, duke e akuzuar si të përfshirë në krim për shkak të lidhjes së përfolur me kompaninë që merret me riciklimin e mbetjeve në Sharrë.Gjithashtu në rrjetet sociale doli një foto ku shihej Veliaj së bashku me prokurorin e çështjes së 17-vjeçarit, të ulur në një tavolinë, duke biseduar pas dite pas ngjarjes së rëndë. Ndonëse ka kaluar një vit, kjo ngjarje që i mori jetën një të mituri dhe tregoi skandalin me riciklimin e plehrave nga Bashkia e Tiranës, asgjë nuk është zbardhur, përkundrazi, ngjarja po harrohet çdo ditë e më shumë. Së bashku me trupin e 17-vjeçarit u mbuluan edhe aferat e mëdha të pushtetit të Bashkisë së Tiranës, ndërsa drejtësia për këtë ngjarje duket se do të ketë pak gjasa të vihet në vend.Lapsi.al