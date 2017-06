Hetim tërheqjes masive të parave nga bankat në maj

Shkruar nga A.Shahini

E njohur tashmë si një nga fenomenet që gjithnjë minon standardet e zgjedhjeve, tërheqja masive e këtyre parave mund të shkojë për blerjen e votave të qytetarëve dhe tjetërsimin e vullnetit të tyre. Në kushtet kur ka informacione të shumta krahas dhe të dhënave zyrtare të tërheqjeve të mëdha nga bankat, zv.kryeministrja Ledina Mandija ka vendosur të mbikëqyrë jo vetëm rreptësisht rastin, por edhe ta hetojë atë. Sot, zv.kryeministrja Mandija është shprehur se të gjitha tërheqjet e parave cash nga bankat e nivelit të dytë duke filluar nga muaji maj 2017 do të kalojnë në sitën e Drejtorisë së Pastrimit të Parave. Mandija është kryetare e Task Forcës për monitorimin e procesit zgjedhor për garën e 25 qershorit. Në njoftimin për mediat të Task Forcës dhe zv.kryeministres në cilësinë e kryetares sqarohet se, “u diskutua lidhur me informacione të dërguara zv.kryeministrit, ku pretendohet tërheqje shumash të mëdha monetare gjatë muajit maj 2017 në bankat e nivelit të dytë”. “Sipas pikës së katërt të rendit të ditës, u diskutua lidhur me informacione të dërguara zëvendëskryeministrit, ku pretendohet tërheqje shumash të mëdha monetare gjatë muajit maj 2017 në bankat e nivelit të dytë. Task Forca kërkoi nga Drejtoria e Parandalimit dhe Pastrimit të Parave që të ndjekë me përparësi këtë informacion, duke kryer hetimet e duhura administrative dhe të vlerësojë nëse ka basueshmëri të pretendimeve të tilla duke bërë krahasime edhe me të njëjtat periudha të viteve të mëparshme në mënyrë që të garantohet një proces zgjedhor i pandikuar nga përdorimi i parave me burim të paligjshëm për financim të subjekteve elektorale”, thuhet në njoftimin e zv.kryeministres. Pas këtyre informacioneve të disponuara nga zv.kryeministrja i është kërkuar Agjencisë së Pastrimit të Parave “të ndjekë me përparësi këtë informacion duke kryer hetimet e duhura administrative dhe të vlerësojë nëse ka bazueshmëri të pretendimeve të tilla duke bërë krahasime edhe me të njëjtat periudha të viteve të mëparshme në mënyrë që të garantohet një proces zgjedhor i pandikuar nga përdorimi i parave me burim të paligjshëm për financim të subjekteve elektorale”. “Në rast se do të ketë dyshime të arsyeshme që shumat e tërhequra kanë lidhje më financime të paligjshme të subjekteve politike, drejtori i Drejtorisë së Parandalimit dhe Pastrimit të Parave orientohet të referojë rastin në Prokurori për ndjekje dhe hetim të mëtejshëm, si dhe të informojë zv.kryeministrin për gjetjet”, mbyllet reagimi i zv.kryeministres. Task Forca për monitorimin dhe garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme do të çojë përballë ligjit këdo që përpiqet të cenojë procesin apo ta minojë. Prej dy javësh, Task Forca ka referuar me dhjetëra raste ku punonjës të administratës publike e veçanërisht punonjës në poste të lartë drejtues janë shkarkuar nga detyra për shkak të përfshirjes së tyre në fushatë elektorale, ndërsa masa të tjera janë marrë në çdo rast ku është konstatuar cenimi i procesit zgjedhor.

