Indeksi i Inovacionit global: Shqipëria e fundit në Europë

Shkruar nga Monitor

Bëhet fjalë për Indeksin e Inovacionit global për vitin 2017, të sapopublikuar nga një bashkëpunim mes Cornell University, INSEAD dhe World Intellectual Property Organization (WIPO).

Një tjetër raport e nxjerr Shqipërinë me treguesin më të përkeqësuar në Europë.Shqipëria ndodhet në vendin e 93, nga 127 shtete në renditje. Në krahasim me një vit më parë, Shqipëria është përkeqësuar me një pozicion (një vit më parë ishte e 92-a).Në këtë pozicion, Shqipëria është e fundit në gjithë Europën, duke treguar një nivel të ulët të zhvillimit të inovacionit në sektorin prodhues dhe teknologjisë së informacionit, që ka mbetur kryesisht vetëm në kuadrin e promovimit të start-it, ndërsa shumë vende të rajonit janë kthyer ndërkohë në një ofrues të rëndësishëm të shërbimeve të teknologjisë së informacionit (IT) për të tretët dhe po përparojnë në industrinë automotive. Pas Shqipërisë renditen vetëm shtete të ashtuquajtura të botës së tretë, si Taxhikistani, Kurgystani, Namibia, Ruanda, Guatemala, Senegali etj.Rajoni renditet shumë më mirë se ne, ku Mali i Zi kryeson në vendin e 48, Maqedonia është në pozicionin e 61, ndonëse me përkeqësim. Serbia është ngjitur në vendin e 62. Bosnja është në vend të 86.Bullgaria, një vend që sot po merret shembull për modelin e zhvillimit të teknologjisë së informacionit, është në pozicionin e 36 në botë, Rumania në vend të 42.Shqipëria renditet më keq në indeksin e inovacionit të prodhimit, që jep informacion mbi prodhimin që është rezultat i aktiviteteve inovative në ekonomi, (që përfshin njohuritë dhe teknologjinë e prodhimit dhe prodhimin kreativ). Në këtë nën tregues, vendi ynë është i 115-i, nga të fundit në botë (total janë 127 shtete). Serbia dhe Maqedonia, që kanë ecur mirë në drejtim të industrisë automotive, janë përkatësisht në vendin e 61 dhe të 63 në këtë nënindeks.Më mirë Shqipëria paraqitet në nënindeksin e burimeve, që mat elementët e ekonomisë kombëtare, që mundësojnë aktivitetet inovative (institucionet, burimet njerëzore dhe kërkimin, infrastrukturën, sofistikimin e tregjeve, sofistikimin e bizneseve), ku ndodhet në pozicionin e 70, por sërish më poshtë se shtetet e tjera të rajonit (Maqedonia e 53, Serbia e 58).Kryeson ZvicraRaporti thekson se në këtë botim të Indeksit të Inovacionit global, 15 nga 25 ekonomitë kryesuese vijnë nga Europa. Tri vendet e para janë nga kontinenti i vjetër në renditjen e 2017-s: Zvicra (e para), Suedia (e dyta), Holanda (e treta). Pas këtyre liderëve, mes 25 të parëve janë Britania e Madhe (5), Danimarka (6), Finlanda (8), Gjermania (9), Irlanda (10), Luksemburgu (12), Islanda (13), Franca (15), Norvegjia (19), Austria (20), Republika Çeke (24) dhe Estonia (25).Edicioni i vitit 2017 është i dedikuar për temën e inovacionit në sistemet bujqësore dhe ushqimore. Sektorët e ushqimit dhe përpunimit bujqësor vazhdojnë të përballen me një rritje të madhe të kërkesës globale dhe konkurrencës në rritje për burimet e kufizuara natyrore. Inovacioni mund të jetë çelësi për të ruajtur rritjen e produktivitetit të nevojshme për të përmbushur këtë kërkesë në rritje në mënyrë të qëndrueshme dhe kjo mund të ndihmojë në forcimin e rrjeteve që rrisin sistemet e integruara ushqimore.