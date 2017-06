Meta: Qeveria Rama e dështuar, të gjitha investimet janë të qeverisë Berisha

Shkruar nga A.Shahini

Ish-kryetari i LSI-së, Ilir Meta, tashmë president i zgjedhur, në mitingun elektoral të LSI-së në kryeqytet ka vlerësuar arritjet e qeverisë Berisha gjatë viteve 2009-2013.Sipas tij nëse nuk do ishte bërë liberalizimi i vizave dhe projektet e mëdha gjatë qeverisjes Berisha, sot investimet në Shqipërinë e rilindjes do të ishin zero.“Në vitin 2009 kur ne bëmë koalicionin me PD-në jo vetëm u liberalizuan vizat. Nëse nuk do të ishte bërë projekti i Devollit, sot investimet e rilindjes do të ishin zero. Deri para dy muajsh kryetari i rilindjes mburrej për reformat që kishte bërë me partnerin strategjik. Por pasi ne ndaluam skenarin për të penguar zgjedhjet pa opozitën, na doli se gjithë problemi paska qenë LSI-ja”, deklaroi Meta.