Basha: Rama dhe Meta në 4 vite në garë kush të grabiste më shumë

Shkruar nga A.Shahini

Kryetari i PD, Lulzim Basha tha nga qyteti i Durrësit se Rama dhe Meta në 4 vite kanë qenë në garë me njëri-tjetrin se kush do të grabiste më shumë.Sipas Bashës, Rama dhe Meta janë përgjigjësit kryesore për situatën ku ndodhet vendit. Ai bëri thirrje që të dy të ndëshkohen me votë në 25 qershor.Basha: Kanë qenë në garë Edi Rama dhe Ilir Meta kush e kush vjedh më shumë, kush e kush grabit më shumë në këtë vend. Janë në garë prap me njëri-tjetrin, por jo për ju por për pushtetin dhe xhepin e tyre. Kësaj do ti japim fund në 25 qershor. Një të mirë e ka kjo, se ja nxori petët lakrorit, Tani flasin të dy si opozitarë. Po ti dëgjosh duket sikur këta kanë qenë në opozitë jo në qeveri. Shaj njëri e shaj tjetri. Këto dy javët e fushatës u kujtuan të denoncojnë të zezat që ju të gjithë i keni hequr në shpinë. Por ky është mashtrimi i fundit. Shqiptarët nuk kanë për të ngrënë më sapunin për djathë. Një herë mashtroi, premtoi dhe nuk mbajti asnjë premtim, jo se nuk kishte mundësi. Kush e pengoi?! Ilir Metën e kishte nën sqetull. Do rris cmimin e naftës, Amin thoshte Ilir Meta ngriti kartonin. Do rris çmimin e energjisë, ngriti kartonin Ilir Meta. Do e ndaj hartën si të dua unë, ngriti kartonin Ilir Meta, se në Pazar ishin të dy. Të dy bashkë i bënë këto myncyre, bashkë me atë të tezgës si e ka ai , ish-drejtori i Doganës së Fatos Nanos që është bërë tani patriot i madh, e dini për kë e kam fjalën. Këta tre kishin në dorë, i pari dhe më i fuqishmi Edi Rama me këto dy paterica, Ilir Metën dhe Shpëtim Idrizin. Këta e mbushën Shqipërinë me kriminëlë. Ndaj në 25 qershor është dita ti ndëshkojmë me votë, të parin Edi Ramën, njeriun që shkeli premtimet, të dytin Ilir Metën që na hiqet si engjëll dhe bërtet në sheshe, por pa Ilri Metën, Edi Rama nuk i bënte dot të zezat e këtij vendit. Të dy bashkë janë përgjegjës, të dy bashkë ndëshkojini me votë. Edhe ky i treti që thotë unë do bëj koalicion me partinë e parë. Partia e parë fituesja e këtyre zgjedhjeve do jetë PD dhe opozita, por ne nuk do bëjmë Pazar, as me shpk as me tezgat që e bënë Shqipërinë një tespi ku u sulën. Ora po vjen ti ndëshkojmë këta keqbërës.