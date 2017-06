Rama kërcënon Metën me shkarkim nga posti i Presidentit

Shkruar nga A.Shahini

I porositur me kujdes nga Rama, Gramoz Ruçi kërcënoi publikisht Metën sot me shkarkim nga posti i Presidentit në rast se do të përpiqet të mos dekretojë qeverinë që do të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit.Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste Gramoz Ruçi ka sulmuar sërish presidentin e zgjedhur Ilir Metën. Gjatë fushatës elektorale në Fier, ku Ruçi është i 9-t në listë për PS-në, ka deklaruar se socialistët nuk i kanë asnjë faj Metës, përkundrazi ai i është borxhli PS-së. Ai ka theksuar se meta do të shkarkohet si president nëse nuk do të dekretojë qeverinë pas zgjedhjeve.Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi, kandidati i 9-t për deputet në Qarkun e Fierit, tha se ka forca politike që synojnë të bëjnë pis zgjedhjet pasi janë mësuar të rrinë si “shushunja” në pushtet.Ai iu përgjigj edhe Presidentit të zgjedhur Ilir Meta, i cili shkoi mbrëmjen e shkuar në fshatin Zharrës ku një 18 vjeçar ishte dhunuar me motivacion politik sipas LSI-së.Ruçi: Ka forca politike që këto zgjedhje kërkojnë t’i bejnë pis se janë mësuar të rrinë si shushunjë në pushtet duke luajtur me njerëzit. Duke luajtur me vendet e punës, me thesin e miellit. Njeri prej këtyre, Ilir Meta erdhi ne Fier për të bërë pis zgjedhjet, foli për socialistet nga me i thjeshti e deri tek Edi Rama.Ç’faj i kanë socialistët Ilir Metës? Pa librezë pune PS e mori Ilir Metën 22 vjeç e bëri deputet. 25 ministër. Pa mbushur 30 vjeç e bëri kryeministër, madje dy herë. Për të arritur në 2005 ta rrezoje nga pushteti duke bashkuar votat me Berishën.Socialistet e bën kryetar Kuvendi dhe President. Ilir Meta; Të dhamë gjithçka por njeri nuk të bën. Të të vijë rëndë kur zë me gojë socialistet. Një gjë është e sigurt qe ne 25 qershor me mandate te plota apo te cunguara LSI nuk do te jete ne koalicion me PS. Presionet dhe shantazhet qe bën me votat e socialistëve qe e zgjodhën edhe President, qe nuk do te dekretoj as qeverinë janë të kota. Nëse ka këto mend te mos bej betimin ne 24 korrik. Nëse do shkoj me këto mend e do shkel Kushtetutën, është burri i parë qe i ka provuar te gjitha, por do te jete edhe presidenti i pare qe do te provoje shkarkimin dhe i pari qe do ta firmose do te jetë Gramoz Ruçi.