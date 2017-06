Shkarkime dhe ndjekje penale 7 zyrtarëve në tatime dhe arsim

Shkruar nga A.Shahini

Listës së të shkarkuarve dhe të dërguar për ndjekje penale i janë shtuar sot edhe 7 zyrtarë të tjerë. Ata janë zyrtarë të doganave dhe zyrave arsimore në vend. Ministrja e Financave, Helga Vukaj ka kërkuar nga Prokuroria hetim për dy punonjës të doganës së Tiranës dhe asaj të Kakavijës. Sipas njoftimit të publikuar nga Ministria e Financave thuhet se, Adriatik Hamza, punonjës i degës doganore Tiranë, si dhe Misto Kano, punonjës i doganës Kakavijë janë përfshirë në fushatë elektorale. Ministria e Financave ka publikuar edhe dy foto ku shfaqen se si punonjësit e doganës mbajnë flamuj të PS. Ministria e Financave ka informuar Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, si dhe Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Gjirokastër, që në ushtrim të funksionit kushtetues të ndjekjes penale, të kryejnë veprimet e nevojshme për hetimin, respektivisht të z. Adriatik Hamza, punonjës i degës doganore Tiranë, si dhe të z. Misto Kano, punonjës i Doganës Kakavijë. Nisur nga informacionet, z. Hamza dhe z. Kano, rezultojnë të jenë përfshirë në mënyrë aktive dhe të drejtpërdrejtë në fushatë elektorale, në kundërshtim flagrant me ligjet në fuqi, si dhe me VKM nr. 473, dt. 01.06.2017. Nisur nga ky rast, Ministria e Financave kërkon nga të gjithë punonjësit e institucioneve të varësisë që të zbatojnë me përpikmëri detyrat funksionale në përputhje me legjislacionin në fuqi. Ndërkohë Ministria e Financave përshëndet operacionin që çoi në kapjen e një sasie të konsiderueshme lënde narkotike, mbrëmë në Portin e Durrësit. Ministria e Financave inkurajon punonjësit e administratës doganore në punën e tyre dhe vlerëson rolin e madh që ata kanë në luftën kundër trafikut ndërkombëtar të drogës. Ministria e Financave ka kërkuar nga Prokuroria hetim për drejtorin rajonal të Tatimeve në Kukës, Albert Halilaj, pasi akuzohet se ka marrë pjesë në fushatë elektorale. Ministria e Financave në një njoftim për mediat sqaron se, “ka informuar Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës, që në ushtrim të funksionit kushtetues të ndjekjes penale, të kryejë veprimet e nevojshme për hetimin e z. Albert Halilaj, drejtor rajonal i Tatimeve në Kukës. Nisur nga informacionet, z. Halilaj, rezulton të jetë përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë në fushatë elektorale, në kundërshtim flagrant me ligjet në fuqi, si dhe me VKM nr. 473, dt. 01.06.2017”. Nisur nga ky rast, Ministria e Financave thotë se kërkon nga të gjithë punonjësit e institucioneve të varësisë që të zbatojnë me përpikmëri detyrat funksionale në përputhje me legjislacionin në fuqi. “Ministria e Financave përfiton nga rasti t’ju bëjë thirrje qytetarëve që të denoncojnë rastet e evidentuara nga ana e tyre të përfshirjes së punonjësve të administratës në varësi të kësaj ministrie në aktivitetet partiake. Ata janë të lutur që të na shkruajnë ose të na dërgojnë foto apo filmime në numrin 0676054545. (Whatsapp, Viber)”, mbyllet njoftimi i ministrisë.

Penalizimet për zyrtarët dhe punonjësit e administratës që përfshihen në fushatë elektorale gjatë orarit zyrtar të punës sa vijnë dhe rriten.Kreu i Zyrës Arsimore në Has dhe 3 zyrtarë të tjerë kallëzohen penalishtMinistrja teknike e Arsimit, Mirela Karabina ka kallëzuar në Prokurori kreun e Zyrës Arsimore në Has, Selman Qemanë, pasi mori pjesë në fushatë elektorale. Përmes një njoftimi, Ministria e Arsimit sqaron se kreu i Zyrës Arsimore në Has përfshiu edhe punonjësit në varësi të tij, personel të zyrës arsimore: Specialisti i Burimeve Njerëzore, Erlis Dibra, specialisti i Kurrikulës, Jetmir Qaushi dhe drejtorin e shkollës 9-vjeçare Zahrishtë, Veli Ibraj. Informacioni i është dërguar për dijeni edhe Prokurorisë së Përgjithshme Tiranë. Ministria e Arsimit dhe Sportit konfirmon gatishmërinë për të vijuar bashkëpunimin me organet kompetente duke vlerësuar çdo provë të depozituar të përfshirjes së paligjshme të administratës shtetërore në fushatën zgjedhore në sigurimin e një procesi zgjedhor duke zbatuar detyrimet ligjore.