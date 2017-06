Basha: Vetëm nga ulja e TVSH, 400 milionë euro rrisin konsumin, prodhimin dhe vende të reja pune

Shkruar nga A.Shahini

Projekti ynë i certifikuar nga këshilltarët e Merkel, konkret, i zbatueshëm, sjell zgjidhje

Lulzim Basha prezanton programin ekonomik në Roskovec.Në një takim me qytetarët në Roskovec, lideri demokrat Lulzim Basha tha se ditën e parë të Republikës së Re, si kryeministër i shqiptarëve, do e nisë me planin ekonomik të çertifikuar nga ekspertët e kancelares Angel Merkel të dërguar posaçërisht pranë Partisë Demokratike.“Unë nuk do të jem kryeministri i oligarkëve, unë nuk do të jem kryeministri i bankave, unë do të jem kryeministri juaj, i qytetarëve të thjeshtë. Do të jem kryeministri i ekonomisë dhe i punësimit ndaj do ta nis ditën time të parë të punës dhe çdo ditë për realizimin e planit ekonomik të Republikës së Re, hartuar nga ekspertët më të mirë, çertifikuar nga këshilltarët ekonomikë të lokomotivës europiane të ekonomisë, kancelares gjermane Angela Merkel që u dërguan posaçërisht pranë meje dhe Partisë Demokratike për programin tonë ekonomik që siç u shprehën publikisht ata, është realist, ambicioz dhe i zbatueshëm. Do ta nis me uljen e taksave, me uljen e TVSH-së që i merr çdo fëmije, çdo prindi, çdo të riu, 20% për çdo mall dhe shërbim. TVSH-ja do të ulet dhe 400 mln euro më shumë do të rrisin xhiron dhe konsumin, do të rrisin podhimin, do të rrisin kërkesën për më shumë vende pune, investime kapitale, kreditim, ulja e TVSH-së, taksa e sheshtë 9%, do të çlirojë qindra milionë euro në ekonomi. Rritja ekonomike do të sigurojë vende pune. Ky është një model europian. Ka funksionuar atje, funskionon edhe këtu. 75 deri në 90% e të rinjve që ndjekin praktika punësimi gjejnë një vend pune pas kësaj praktike. Nuk është karamele elektorale, nuk është as politikë sociale por është politikë e pastër ekonomike për punësimin e të rinjve dhe të rejave”, tha Basha nga Roskoveci.Ndërkohë që Lulzim Basha paraqiti programin për ekonomi të fortë e të nesërme të sigurtë para qytetarëve të Patosit. Rritja e pensioneve do të nisë brenda vitit 2017. Në një takim me qytetarët e Patosit, lideri demokrat Lulzim Basha theksoi zotimin se do të jetë kryeministri i ekonomisë, punës dhe njerëzve të thjeshtë. Basha tha se Republika e Re do të rishikojë buxhetin për të rritur pensionet brenda vitit 2017.“Vit për vit do të rriten pensionet dhe Brenda katyër viteve Republika e Re do të mundësojë pensionin minimal prej 25 mijë lekësh të reja,. Për të gjithë pensionistët shqiptarë. Ne do të kemi një paketë që do të përfshijë 300 kw e parë të energjisë elekjtrike të paguara nga buxheti dhe faturën e ujit për konsum familjar të paguar nga buxheti, plus ndihmën ekonomie, për të gjithë ata në nevojë ekonomike. E nesërmja e sigurtë do të nisë për investimin për fëmijët tanë. Anembanë vendit do të kem i një revolucion të vërtetë në arsim. Nuk do të ketë në ansjë fshat të Shqipërisë në asnjë lagje të qyteteve tona, ndërtesë më madhështore se shkolla ku shkojnë fëmijët tuaj. Republika e Re do të mundësojë drekën e paguar nga buxheti i shtetit, për çdo fëmijë shqiptarë, nga kopshti deri në fund të maturës”.Basha vuri theksin tek taksa e sheshtë 9% të cilën do e sjellë Republika e Re, si taksa më e ulët në rajon. Ulja e TVSH-së nga 20% në 15% do të rrisë ekonominë familjare. Për 10 mijë të rinj të cilët mbarojnë universitetin, tha Basha, Republika e Re do i mundësojë stazh të paguar prej 200 mijë lekë të vjetra.“10 mijë të rinj e të reja do të kenë stazhin e paguar nga Republika e Re, 200 mijë lek të vjetra në muaj për 25 milionë euro që i merr Vilma Nushi me shokë dhe që unë do t’i anuloj që në ditën time të parë. Kjo do të ndihmojë në punësimin e rinisë sepse 75% deri në 90% e të rinjve që ndjekin praktika të tilla, sigurojnë një vend pune”.Lideri demokrat Basha theksoi se deputetët do të zgjidhen nga populli pa filtra partiakë, dhe nëse nuk përfaqësojnë qytetarët siç duhet, do jenë qytetarët që do i shkarkojnë pa përfunduar mandati i tyre. “Duhet që Republika e Re të nisë nga puna dhe këtë do të bëjmë”, tha Basha.