Kanabisi, 12.9 miliardë euro në vit qarkullojnë në Europë

Shkruar nga A.Shahini

“Raportet e fundit tregojnë ndryshime në rrugët e trafikimit të kanabisit me rritjen e trafikimit të kanabisit bimor (marijuanës) dhe hashashit nga Ballkani Perëndimor, sidomos Shqipëria”, nënvizon raporti. Dokumenti thekson më tej se, kjo rritje është e lidhur me rritjen e kultivimit të kanabisit në këto vende. Sipas raportit “marijuana dhe hashashi janë dy produktet kryesore të kanabisit të gjetura në tregun europian të drogës, ndërsa vaji i kanabisit është relativisht më i rrallë”.

Qendra Monitoruese europiane për Drogën dhe Varësinë ndaj Drogës publikoi të martën në Bruksel “Raportin mbi Drogën europiane 2017”, duke vlerësuar se ka një rritje të trafikut nga vendet e Ballkanit, mes të cilave dallohet Shqipëria.Të dhënat e Raportit europian për Drogën 2017 i referohen kryesisht informacioneve deri në vitin 2015, ndërkohë që Shqipëria, gjatë vitit të kaluar, njohu një rritje të ndjeshme si të kultivimit edhe të trafikimit të marijuanës. Policia shqiptare tha se, kreu në të gjithë vendin gjatë vitit 2016 rreth 2.000 operacione policore, duke zbuluar 1.700 raste të kultivimit të bimëve narkotike, duke asgjësuar rreth 2.5 milionë bimë narkotike të mbjella në 5211 parcela. Sipas saj, përgjatë vitit 2016 janë identifikuar të përfshirë në vepra penale për narkotikë 482 autorë, nga të cilët 309 janë arrestuar apo ndaluar, 58 ndjekur në gjendje të lirë dhe 115 autorë janë shpallur në kërkim. Gjatë vitit 2016, ‘Guardia di Finanza’ italiane, i përcolli policisë shqiptare 27 raporte monitorimi, ku ishin evidentuar nga vëzhgimi ajror 2086 parcela të mbjella me marijuanë. Policia shqiptare tha se nga këto koordinata janë verifikuar në terren 99.8% e tyre, janë asgjësuar 738.648 bimë narkotike, të cilat përbëjnë 29 % të totalit të bimëve narkotike të asgjësuara”. Por monitorimet nga ajri mbuluan vetëm një pjesë të territorit. Dhe në fakt më pas, dhjetëra tonë marijuanë u bllokuan në operacione të ndryshme si nga policia shqiptare ashtu dhe nga policitë e vendeve fqinje Greqia dhe Italia.“Raporti mbi Drogën europiane 2017”, vlerëson se, “produktet e kanabisit përbëjnë pjesën më të madhe të tregut të paligjshëm të drogës me pakicë në Europë (38%), me një vlerë të parashikuar prej 9.3 miliardë eurosh. Ka gjasa –thekson dokumenti - se kjo shumë varion nga 8.4 miliardë euro në 12.9 miliardë euro”. Ndërkohë vendet e Ballkanit janë evidentuar edhe si një rrugë e rëndësishme e trafikut të heroinës nga Turqia, e cila kalon përmes kufijve të Bullgarisë, Rumanisë dhe Greqisë në vendet e Europës Qendrore.Sasitë e sekuestruaraRaporti mbi Drogën europiane 2017 vlerëson se, janë raportuar mbi një milion sekuestrime të drogave të paligjshme çdo vit në Europë. Shumica e këtyre rasteve janë sasi të vogla të kapura përdoruesve, megjithatë, sipas raportit sasia më e madhe e drogave të kapura u përket trafikantëve dhe prodhuesve. Marijuana është droga më e kapur, me mbi 70% të sekuestrimeve në Europë, kokaina renditet e dyta (9%), e ndjekur nga amfetamina (5%), heroina (5%) dhe MDMA (2%). Sipas raportit, në vitin 2015, ishin 732. 000 konfiskime të produkteve të kanabisit, raportuar në Bashkimin Europian, duke përfshirë 404.000 raste të marijuanës e 288 000 të hashashit. Vlerësohet se 135 tonë marijuanë u konfiskua në Europë më 2015, një rënie prej 38% krahasuar me 217 tonë kapur në vitin 2014. Raporti vlerëson se rënie të dukshme u raportuan në Belgjikë, Greqi dhe Itali. Raporti vlerëson se një numër faktorësh mund të jenë pas kësaj rënie të përgjithshme në Europë. “Këto mund të përfshijnë iniciativa për të trajtuar shkallën gjeografike të prodhimit në vende jashtë Bashkimit Europian, të tilla si Shqipëria”, vlerëson raporti.Vdekjet e mbidozave të drogës në EuropëRaporti nxjerr në pah shqetësimin për numrin në rritje për të tretin vit radhazi të vdekjeve të mbidozave të drogës në Europë. Një numër prej 8 441 vdekjesh nga mbidozat e drogës, kryesisht të lidhura me heroinën dhe të tjera substanca, vlerësohet të kenë ndodhur në Europë në vitin 2015 (28 vendet anëtare të BE, Turqi dhe Norvegji). Kjo sipas raportit shënon një rritje prej 6% nga rreth 7 950 vdekje që u shënuan në 30 vende në vitin 2014. Rritjet janë raportuar pothuajse për të gjitha grupmoshat dhe rreth 1.3 milionë përdorues të opiumit në Europë shihet se janë ndër më të shumtët të pambrojtur.Droga në Europë një shqetësim gjithnjë e në rritje“Në kontekstin global thuhet në raport, Europa është një treg i rëndësishëm për furnizimin e drogës, si për ato të prodhuara në vendet e BE-së dhe për drogat e trafikuara nga rajone të tjera të botës. Raporti vlerëson se Amerika e Jugut, Azia Perëndimore dhe Afrika e Veriut janë burime të rëndësishme për drogat e paligjshme që hyjnë në Europë, ndërsa Kina është një vend burim për substanca të reja psikoaktive. Komisioneri Europian për Migracionin, Çështjet e Brendshme dhe Shtetësinë, Dimitris Avramopoulos, tha se ndikimi i problemit të drogës vazhdon të jetë një sfidë e rëndësishme për shoqëritë europiane. Mbi 93 milionë europianë kanë provuar një substancë të paligjshëm në jetën e tyre dhe mbidoza e vdekjeve vazhdon të rritet për të tretin vit me radhë. Unë jam veçanërisht i shqetësuar, deklaroi Komisionieri i BE-së që sidomos të rinjtë janë të ekspozuar ndaj rrezikut të drogës”. Raporti mbi Drogën në Europë 2017 vlerëson se rreth 25 substanca sintetike shumë të fuqishme janë zbuluar në Europë midis viteve 2009 dhe 2016, prej të cilave vetëm masa të vogla janë të nevojshme për të prodhuar mijëra doza, duke paraqitur një kërcënim në rritje për shëndetin. Raporti Vjetor i Drogës europiane jep analizat e nevojshme, udhëzimet dhe mjetet për të trajtuar këto kërcënime, jo vetëm për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve, por edhe për të ndaluar fitimet e mëdha nga droga.