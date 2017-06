Dashamir Shehi: Koha për një kontratë të madhe me shqiptarët

Shkruar nga A.Shahini

Kreu i LZHK dhe kandidati i 11 në listën e PD në Tiranë, Dashamir Shehi tha se kundërshtarët politikë nuk janë aspak seriozë dhe për këtë arsye demokratët janë në garë me veten.Gjatë një takimi elektoral në Njësinë 5 në kryeqytet, Shehi u shpreh se Partia Demokratike dhe partitë aleatë do ta qeverisin vendin edhe më mirë se sa kur kanë qenë në pushtet.“Sapo shkroi një miku im në Facebook, që zgjedhjet janë serioze. Përtej shakave, kemi një kundërshtar që i ka rënë morali politik. Në qoftë se ka burra në pushtet, nëse do ishin sjellë seriozisht, të jeni të sigurt që ne sot këtu mblidheshim kot por jemi këtu se këta zotërinj na kanë dhënë një shans të madh duke gabuar përditë, jo se kemi qenë ne të pagabueshëm apo kemi qenë kristalin por se këta e kanë tepruar dhe duhet të ikin një ditë e më parë.Ne e kemi për detyrë, ne që i kemi hyrë kësaj rruge duam ta qeverisim Shqipërinë jo më mirë se këto që po e lënë sot, por edhe më mirë se e kemi qeverisur vetë. Ne do hymë në garë me veten dhe do ta fitojmë. Ju falënderoj që më kujtuat republikën e re. Përtej asaj që është një raporti i ri i institucionit me qytetarin, përtej raportit të ligjit me qytetarin, Republika e Re është një raport i ri i politikës me qytetarin, i njeriut të veshur me pushtet ndaj qytetarit”, tha Dashamir Shehi.