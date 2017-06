Basha: Fund taksave abuzive Veliaj, asnjë tatimor në dyert e bizneseve

Shkruar nga A.Shahini

Pasditen e sotme, kreu i PD, Basha u ndal në Kamëz e në Laprakë ku prezantoi ekipin e tij fitues, si dhe programin ambicioz për një ekonomi të fortë dhe të nesërme të sigurtë. Duke renditur prioritetet e programit ekonomik të Partisë Demokratike, Basha prezantoi katër shtyllat që do të rimëkëmbin ekonominë e shqiptarëve. Ai u ndal tek rritja e pagave dhe pensioneve, ulja e taksave dhe vendosja e taksës së sheshtë 9%, ulja e TVSH, si dhe krijimi i lehtësive për biznesin e vogël. Basha tha se me vendosjen e tavanit 1.5% të taksës për biznesin e vogël do t’i jepet fund abuzimeve të pushtetit lokal me taksat, ku theksin e vuri pikërisht tek abuzimet e bashkisë më të madhe në vend nën drejtimin e Erion Veliajt. “Keni një arsye më shumë t’i jepni fund këtij regjimi, sepse me Lulzim Bashën nuk do të keni kryeministër batutash, por një kryeministër të njerëzve të thjeshtë, kryeministri i ekonomisë dhe i punësimit të shqiptarëve. Duke nisur me planin tim, ekonomik dhe me ekipin tim fitues. Planin që ka vulat e këshilltarëve të kancerales Merkel. Ulja e taksave, ulja e TVSH do të gjenerojë miliona euro konsum, këto para do të jenë në xhepat tuaja, 400 milionë euro konsum më shumë çdo vit. Ulja e taksave do të bëjë që as Lali Eri nuk do të vendosë më taksa sipas qejfit për biznesin e vogël, 1.5% maksimumi i taksës së kombinuar lokale dhe qendrore, do të jetë tavani i hekurt, ky tavan do të vendoset nga unë ditën time të parë në zyrë. Pulla fiskale do të vendoset në krye të çdo biznesi dhe çdo tatimor që do të guxojë të futet brenda biznesit, do të shkojë prapa hekurave çdo tatimor që do të hyjë në ambientet e biznesit. Dhjetëra koncesione korruptive do të anulohen. Subvencionet për fermerët 100 milionë euro në vit, subvencione për të gjitha ndërmarrjet që hapin vende të reja pune. Ekonomia prioritet, ekonomi e fortë, punë dhe punësim për shqiptarët, ekonomi e fortë dhe e nesërme e sigurtë”, u shpreh kreu i PD. Basha u prezantoi qytetarëve modelin amerikan të vendosjes së pushtetit në duart e qytetarëve. E për këtë, Basha theksoi rëndësinë e ndryshimeve kushtetuese, sipas të cilave çdo deputet do të shkarkohet direkt nga qytetarët në rast se ai, si i zgjedhur nga populli nuk do t’u shërbejë interesave të qytetarëve. “Askush nuk e mendonte para 18 shkurtit se qëndresa dhe bashkimi jonë do të arrinte të shndërronte njëherë e përgjithmonë historinë e pluralizmit duke mposhtur sistemin e vjetër politik, duke bërë të kapitullonte natën e 18 majit e të bëjë të nënshkruante marrëveshjen, mësimi i madh është se kur jemi të bashkuar e të vendosur ne fitojmë. Ndryshimi kushtetues i Republikës së re, i pari ndryshim do të jetë zgjedhja drejtpërdrejt e deputetëve nga qytetarët dhe e drejta e shkarkimit të deputetëve që nuk iu përfaqësojnë. Ky është modeli amerikan. Këto janë ndryshimet kushtetuese që njëherë e mirë pushteti të jetë në dorën tuaj, të mos jeni kukullat siç ka ndodhur në këto katër vite, ku qytetarët u shndërruan në gurë shahu të pushtetarëve që i shërbyen vetëm xhepave të tyre. Fuqia politike do të jetë në duart tuaja, fati i pushtetarëve do të lidhet njëherë e përgjithmonë me fatin e qytetarëve të Republikës së re”, tha Basha. Kreu i PD falënderoi qytetarët për qëndresën e fortë të 90 ditëve në sheshin e lirisë, ndërsa tha se sot, tre javë para zgjedhjeve, shqiptarët e bashkuar janë të vendimit më të madh, atë të fitores së 25 qershorit dhe ngritjes së Republikës së re. “Këtë fitore të parë e arritët ju. Dhe tani kemi tre javë për të shkuar drejt fitores vendimtare, për të shkuar me votë drejt fitores vendimtare. Kjo është beteja, tash 10 ditë si pula pa kokë politikanët e Republikës së vjetër nuk dinë çfarë të thonë. Populli është në këmbë, diçka e madhe po ndodh. Nuk i ka zënë hashashi jo, se atë e kanë për t’i marrë mendtë popullit e për ta shitur me trafikantët, por i ka zënë frika. Dy herë kanë dalë kundërshtarët tanë me gishtat lart. Edi Rama është para fundit të kapitullimit të tij. Kjo do të jetë fitorja e çdo shqiptari të ndershëm, sepse premtimi themelor i Republikës së re është që do të japë rezultatet për çdo shqiptar. Ne do t’i japim fund estradës së Edi Ramës. Ku i ke 300 mijë vendet e punës, legalizimet falas, taksat e ulëta, shëndetësinë falas? Ndaj do të bëjë çdo gjë, por s’ma kishte marrë mendja që të bënte edhe cirk. Por zgjedhjet nuk janë spektakël, është momenti i vendimmarrjes të madhe. Këto zgjedhje janë për hallin tuaj më të madh, në këto zgjedhje vendoset nëse Republika e vjetër vazhdon t’iu vjedhë apo do të votoni për një kryeministër që priotitetin numër një do të ketë ekonominë, krijimin e vendeve të punës. Edi Rama s’ka bilanc ndaj dhe nuk vjen në debat. Por nuk ka si të vijë në debat sepse bilancin e ka zero dhe programin e ka zero. I ka mbetur në dorë timoni i një makine të shkatërruar pa motor”, tha Basha.

Kamza dhe Lapraka i bashkohen fuqishëm projektit Basha dhe opozitës së bashkuar për Republikën e re.