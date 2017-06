Basha: Më 25 qershor Korça dhe gjithë shqiptarët e bashkuar votojnë nr. 6

Shkruar nga A.Shahini

Sipas tij qytetarët shqiptarë kanë tashmë në dorë fatin e tyre, për tu treguar ministrave arrogantë dhe qeverisë vendin që ju takon.

Kreu i opozitës Lulzim Basha në hapjen e fushatës elektorale në Korçë, ju ka bërë thirrje shqiptarëve që të ndëshkojnë me votë PS-LSI.Basha deklaroi se as LSI nuk është ndryshe nga PS, prandaj kërkoji që të gjithë qytetarët e Korçës ti ndëshkojnë me votë.“Refuzojeni me votë njësoj si Edi Ramën, hidhja në fytyrë teserat LSI-së. Nuk jeni skllevër as të LSI-së as të Edi Ramës. Jemi të gjithë bashkë si asnjëherë këtu. Ky Ministër ju pat thënë fermerëve votoni për ne pastaj të shohim çfarë do të bëjmë për tu dëmshpërblyer. Fermerë mos ja hapni derën këtij mashtruesi.Refuzojini sekserët, përzijini matrapazët. Merreni Korçën në dorë më 25 qershor. Duke votuar për Republikën e Re votoni për ekonominë e fortë dhe për të nesërmen e sigurt, deklaroi Basha.Kreu i PD, Lulzim Basha ka reaguar nga Korça për shkarkimet e fundit në administratë.Gjatë një takimi elektoral në qytetin Juglindor, Basha tha se ligjet e republikës së re po funksionojnë. Ai ftoi të gjithë qytetarët të denoncojnë presionet për prekjen e votës.Basha: Sot republika e vjetër është sprapsur. Kjo ishte fitorja e parë e korcarëve të bashkuar, e qytetarëve të bashkuar. Vetëm sot janë shkarkuar mbi 12 zyrtarë të niveleve të larta dhe të mesme që kanë shkelur kodin penal.Shumë prej tyre do të shkojnë për ndjekje penale, republika e re e ka arritur hapin e parë. Kushdo që guxon të prekë votën e shqiptarëve, kartat e identietit e pret ligji i republikës së re. Shkarkimi i menjëhershëm, ndjekja penale dhe të paktën 1 vit burg për cënimin e të drejtës së votës. Kjo është arritja juaj. Ndaj denonconi cdo përpjekje për tju prekur votën.