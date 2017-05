Basha nga Vlora: Republika e re do t’i përkasë qytetarit të thjeshtë

Sipas Bashës, ata e shikojnë Shqipërinë si një tortë që duhet ndarë në pjesë.

Nga Vlora, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka sulmuar dy kundërshtarët e tij politikë, Edi Ramën dhe Ilir Metën, për të cilët tha se janë pjesë e Republikës së vjetër të moçalit ku prej 25 vitesh qëndrojnë të njëjtat bretkosa.Lulzim Basha foli edhe për ekonominë shqiptare, për të cilën Kryeministri thotë se është rritur por populli nuk e kupton.“Premtimi i Republikës së Re ka zbritur këtu në kryeqytetin e parë të shqiptarëve. Ja ku jemi. Ne jemi të bashkuar, ata janë të përçarë. Njëri flet kuturu thotë do marr 71, tjetri thotë do marr unë 71. Edi Rama thotë se ekonomia po rritet po populli nuk e kupton. A ka njeri këtu që është punësuar këto dy vitet e fundit? Kjo është e vërteta. Ju e dini, unë e dini, edhe Edi Rama e di.Edi Rama po thotë të vërtetën, por jo të vërtetën tuaj. Ai po flet në emër të një grushti oligarkësh që kanë fituar qindra milionë euro nga taksat tuaja me koncesione korruptive. Për ta ekonomia është më mirë, në emër të tyre flet Edi Rama kur thotë ekonomia është më mirë por populli s’e ka kuptuar. Më 25 qershor Vlora do të çohet, vlonjatët do të marrin Vlorën në dorën e tyre. Duke votuar për Republikën e Re ju votoni për ekonominë e fortë dhe të nesërmen e sigurtë për çdo shqiptarë, sepse Republika e Re do të ketë në vëmendje qytetarin e thjeshtë”, tha ndër të tjera Lulzim Basha.