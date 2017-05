Basha në Lezhë: Rama në 4 vite vetëm fasada

Shkruar nga A.Shahini

Gjatë fushatës së tij në qytetin e Lezhës, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha sulmoi kryeministrin Rama duke i thënë se nuk mban më ujë pilafi.Basha tha se Rama në 4 vite nuk ka bërë gjë tjetër veçse ka dalë në televizor duke ekspozuar palmat e pllakat, dhe shtoi se me “Republikën e Re” çdo gjë do të jetë ndryshe.“E kemi parë këtë 4 vite ditë për ditë në televizor duke bërë ekspozita, e kemi parë duke luajtur me top, e kemi parë duke shkuar në ndeshje futbolli, po s’e kemi parë asnjë ditë me mëngë të përveshura duke i qarë hallin shqiptarëve.I keni parë fotot që hedh në facebook, pllaka e palma, për të qeshur dhe për të qarë njëkohësisht. Zgjodhi palmat, fasadën, por kjo do marrë fund me mua kryeministër. Në Republikën e Re nuk do ketë më palma, pa mbyllur në fillim plagët reale të shqiptarëve. Unë do jem kryeministri i ekonomisë suaj. Nuk mban më ujë pilafi,” tha Basha.Lulzim Basha është gati t’ju udhëheqë drejt shkërrmosjes së pushtetit të politikanëve dhe kthimit të tij tek ju. Merreni Lezhën në dorë më 25 qershor. Të bashkohemi për Republikën e Re, Zoti i bekoftë Lezhën. Fitore” tha në fund të fjalës së tij Basha.Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka komentuar sërish listat e kandidatëve për deputetë, duke sqaruar se Shqipëria ka nevojë për ndryshim dhe ky ndryshim fillon nga vetja.Gjatë fushatës elektorale në Lezhë, i shoqëruar nga ekipi i kandidatëve demokratë për deputetë në këtë qark, Basha kërkoi përsëri ndjesë për gabimet e PD gjatë qeverisjes. Ai theksoi se ishte vendim i vështirë mospërfshirja në lista e figurave historike të Partisë Demokratike.“Ne kemi qeverisur, ne kemi arritur shumë gjëra. Por shumëçka nuk kemi arritur ta bënim. Kam kërkuar ndjesë sepse më takon. Por ndjesa nuk mjafton. Duhet ndryshim. Ndryshimi i Shqipërisë vjen vetëm duke ndryshuar veten tonë. Unë e kuptova këtë, unë ju pyeta, ju dëgjova dhe më thatë ndryshimi vjen nga vetja jonë.Dhe unë ju dëgjova, me listën fitues të 25 qershorit. Ishte një vendim i vështirë, dhe unë e zgjodha dhe e vendosa. Ndryshimi i Shqipërisë do të kërkojë vendime të forta e të vështira. Do të kërkojmë t’i japim fund pazareve politike”, tha ndër të tjera kreu i PD Lulzim Basha.