Romeo Gurakuqi: Kjo është Republika e re ku shqiptarët do ecin të sigurtë

Shkruar nga A.Shahini

“Ky është një moment shumë i rëndësishëm i procesit të ndërtimit të Republikës së re, e cila nuk do të jetë vetëm me fjalë, por do të jetë një Republikë e njerëzve të ndershëm, një Republikë e një Shqipërie europiane, e cila do të ecë e sigurtë, në paqe, në përparim, në proceset integruese për t’u bërë një vend i nderuar në Europë. Jam veçanërisht i respektuar që vij të përfaqësoj Shkodrën, një përfaqësi tradicionale, të djeshme dhe të sotme shumë të nderuar. Përgjegjësia ime dhe e gjithsecilit që do të përfaqësojë Shkodrën dhe krahinën e saj është e një rëndësie të veçantë, kjo sepse objektivat tona kanë të bëjnë me risistemimin e të gjithë sistemit të investimeve në këtë krahinë për të vazhduar ritmin e proceseve zhvillimore në një hapësirë që shkon paralelisht si nga periferia drejt qendrës dhe anasjelltas. Së dyti, proces shumë i rëndësishëm për Shkodrën, krahinën, por edhe për gjithë Shqipërinë është bërja e Shqipërisë një vend ku bashkëqytetarët tanë që jetojnë prej vitesh dhe dekadash jashtë vendit të mund të kthehen dhe të gjejnë një strehë ku të jetojnë të lumtur në paqe dhe harmoni. Ne shqiptarinë do ta bëjmë jo vetëm me shqiptarët që jetojnë këtu, por me gjithë shqiptarët e tjerë si një bashkësi kompakte që shikon me largpamësi proceset integruese në një vend të lirë. I premtoj Shkodrës teme dhe gjithë krahinës së saj që do të ruajmë lart emrin e një vendi, i cili ka ditur të jetë i orientuar në mënyrë të përhershme në Shqipëri dhe të jetë pjesë e pandarë e Shqipërisë. Premtoj se do të jem jo vetëm përfaqësues i Shkodrës, por edhe mbrojtës i të gjithë proceseve integruese ashtu siç kam bërë edhe me punën time”.

Romeo Gurakuqi, profesori dhe akademiku i mirënjohur, në krye të listës demokrate për Qarkun e Shkodrës premtoi se do të mbajë lart dinjitetin e shkodranëve, ndërsa ftoi gjithë shqiptarët të bashkohen në projektin e madh të Republikës së re.