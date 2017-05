Valentina Duka: PD do fitojë si e vetmja alternativë për të ardhmen europiane

Shkruar nga A.Shahini

“Më bënë pjesë të ekipit fitues në zgjedhjet e qershorit të 2017. Në fakt kam qenë para një dileme të madhe, të vazhdoja të isha pedagoge e Universitetit të Tiranës, të vazhdoja të merresha me studime akademike apo t’i futesha politikës. Triumfoi kjo e dyta, sepse një ditë të bukur, udhëheqësi i PD, miku im jo politik, por miku im universitar, një student i shkëlqyer i Universitetit të Utrehtit, më ftoi të jem pjesë e ekipit të tij dhe s’kishte si të ndodhte ndryshe, unë pranova ofertën e këtij udhëheqësi vizionar për ta çuar PD në fitore në zgjedhjet e qershorit. Arsyeja e dytë e rëndësishme ishte Korça, qyteti ku unë jam lindur, jam rritur, një nga qytetet më të bukura, më të emancipuara të Shqipërisë. Por jashtë fasadës urbane, po të shkosh në atë qytet, sheh që ka një varfëri të madhe, ka një papunësi kronike, ka një mungesë të madhe të rinisë dhe të shtresave të tjera korçare për të jetuar në atë qytet të bukur dhe duan ta lënë qytetin dhe të ikin jashtë. Demokratë dhe shqiptarë votoni Partinë Demokratike për të luftuar varfërinë, për të luftuar korrupsionin, kanabisin, për të rritur shpresat e shqiptarëve, për të jetuar në një Shqipëri më të mirë dhe më të prosperuar. Falënderoj djalin tim të dashur dhe bashkëshortin që pranuan që unë të merrem me politikë, falënderoj nënën time të shtrenjtë, e cila është një demokrate jashtëmase e madhe e Korçës, që më tha: m’u rritën 10 vjet jetë që ti pranove të jesh deputete e PD në qytetin e Korçës. Ne do të fitojmë në qershor se jemi e vetmja parti që do të çojmë Shqipërinë në radhën e kombeve të emancipuara të Europës me një djalë vizionar siç është Lulzim Basha”.

Valentina Duka, pedagogia e nderuar e Universitetit të Tiranës, njëkohësisht kryesuesja e listës së kandidatëve demokratë për Korçën hapi sot fushatën elektorale të PD, ndërsa shprehu bindjen në fitoren e thellë të PD si e vetmja forcë ku shqiptarët shpresojnë të ardhmen e tyre.