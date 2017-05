Basha: Më 25 qershor i japim fund Republikës së vjetër

Shkruar nga A.Shahini

Sipas tij Rama e konsideron politikën si lojë shahu, ndërsa në 25 qershor do t’i jepet fund Republikës së Vjetër.

Gjatë fjalës së tij në hapjen e fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit, kreu i PD u shpreh se republika e vjetër është thjesht një fasadë.“Republika e vjetër është sot thjesht një fasadë. E them unë dhe e di çdo shqiptar. E dëgjoni si flet për politikën si lojë shahu. Po njerëzit çfarë janë gurë shahu? A është lojë shahu shëndeti i fëmijëve tuaj. A është lojë shahu çmimi i karburantit, papunësia, i atyre që nuk kanë siguri? Shqiptarët nuk janë gurë shahu Edi Rama. Në 4 vite ekonomia u shkatërrua. Ku është shëndetësia falas Edi Rama? Marshojmë në 25 qershor me vendosmërinë tonë që t’i japim fund republikës së vjetër”- tha Basha.Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka rrëfyer historinë e jetës së tij para mbështetësve në hapjen e fushatës elektorale të PD.Kreu i demokratëve tha se vjen nga një familje e thjeshtë; i ati ka punuar elektroaut makinash dhe e ëma mësuese e ciklit të ulët. Por, investuan për shkollimin e tij mes vështirësive të mëdha.“Unë e di cfarë mendimi keni shumica prej jush për politikanët. Ne jemi këtu pas një beteje 90 ditore dhe në një marshim tjetër 30 ditor jo thjesht për të ndryshuar lojën e shahut. Loja merr fund më 25 qershor, jo politikanët, por ju do të merrni në dorë, shqiptarë merrni në dorë Shqipërinë më 25 qershor. Lulzim Basha lindi më 12 qershor 1974 këtu në Tiranë. Jam bir i një familje të thjeshtë, babai im punoi si elektroaut, nëna ime ishte mësuese në ciklin e ulët. Prindërit e mi bënë gjithçka që unë të merrja sa më mirë bazat e arsimit.Përfitova në një nga vendet më të përparuara në Holandë. Në vitin 1998 besoj se nderova universitetin e Utrektit, po në radhë të parë Shqipërinë ku u listova i 10 në botë. Punova me nder dhe përkushtim për disa viet në Kosovë. Gjithçka në jetë nuk më erdhi falas. Kjo ishte jeta ime deri në ditën kur PD e drejtuar nga Sali Berisha në vitin 2005 hapi dyert e të rinjve në politikë. Mundësitë që mu dhanë, u jam përgjigjur me punë dhe sakrificë”, tha Lulzim Basha.