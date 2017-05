Isa Sakja për Kavajën

Shkruar nga A.Shahini

PD do të garojë me Isa Sakjan, aktualisht kryetar i degës së kësaj partie në Kavajë. Sakja do të përballet në këtë garë me Dorian Muratin e PS dhe Maksim Konën e LSI. Zgjedhjet e pjesshme vendore në Kavajë do të mbahen në të njëjtën ditë me ato parlamentare, më 25 qershor 2017. Te dashur qytetare te Kavajes, anetare te Partise Demokratike, simpatizante, mbeshtetes, Ju faleminderit qe besuat ne kauzen e lirise dhe te demokracise! Ju faleminderit qe qendruat nga nata e pare e 18 shkurtit e deri mbreme vone ne mbeshtetje te kauzes se zgjedhjeve te lira e te ndershme, duke deshmuar qytetari, qendrese, besnikeri. Ju faleminderit ne menyre te vecante vajzave dhe grave, pasi qendresa e tyre eshte sigurisht me e veshtire! Partia Demokratike i detyrohet cdokujt mbajti te ndezuar kete pishtar lirie. Zgjedhjet jane sfida jone e rradhes! Se bashku ne i fitojme ato” shkruan Isa Sakja nw njw reagim nw Facebook.

Partia Demokratike ka zyrtarizuar kandidaturën e saj për zgjedhjet e pjesshme për kryetar Bashkie të Kavajës.