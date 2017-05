Autobusët me punonjësit e administratës së Lushnjës në takimin e Ramës në Fier

Shkruar nga A.Shahini

Denoncimi ka ardhur nga kryetari i degës PD Lushnjë Myslim Murrizi. Më poshtë denoncimi i tij.

Punonjësit e administratës së rrethit të Lushnjës janë detyruar për të hipur në autobus që të marrin pjesë në një takim të Ramës në Fier.DenoncimiPara 30 minutash te gjitha femrat e administrates se rrethit Lushnje te detyruara per te hipur ne autobuz qe te marin pjese ne takimin e Rames ne Fier.Drejtoresha e spitalit ka urdheruar mjeke e infermiere.Drejtori i arsimit ka urdheruar mesues.Po nuk jeni sot ne autobuzet para poliklinikes Lushnje, ju kane thene, neser hiqeni nga puna.E gjith administrata nen komanden e partise se punes.Ky eshte tmerri qe rilindja e kalbur ndjen.Ky eshte abuzim i hapur me pushtetin.Ne si PD i kemi filmuar te gjitha çfare ka ndodhur sot nga ora 16:30-17:00 tek autobuzet e turpit tuaj.Nga sikleti i kamerave drejtoresha e spitalit i ka futur neper kafe me zor.Koha qe do te nd shkoheni eshte shume e afert.Ju bej thirrje punonjesve te administrates te mos frikesohen nga pseudo drejtoret qe shum shpejt do te fluturojne prej karrikeve te pista e te kalbura ku jane ulur.Ja çfare me shkruan nje qytetare:Z / kryetar pershendetje e di jeni shum i ngarkuar keto dite por sot ne fshatin tim me beri dicka pershtypje qe e gjith administra dhe sidomos arsimi domethene (mesueset) po shkojn shpi me shpi per te mblethur gra sepse vjen ai i gjati ne fier .keshtu do vazhdojn akoma keta?